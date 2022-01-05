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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/14/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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DOA6LR : Le DLC estival pour Marie Rose + Minato en septembre
Actualité
Comme promis, chaque semaine depuis la sortie du jeu en juillet dernier Koei Tecmo ajoute un pack "costume + 3 couleurs" payant à Dead or Alive 6: Last Round. La semaine dernière on avait eu droit à un costume estival pour Honoka, aujourd'hui pour aller de paire voici celui de Marie Rose.




La semaine prochaine, ça sera au tour de NiCO d'obtenir son maillot de bain.

Koei Tecmo permet aux joueurs de la version Core Fighters gratuit de pouvoir jouer avec Ayane et Tamaki pendant 1 semaine à partir d'aujourd'hui.

Sinon on a enfin un début d'information sur Minato : La nouvelle combattante arrivera le 10 septembre, et faudra attendre encore un peu avant de voir une présentation.

    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 08/13/2026 at 07:51 AM by masharu
    comments (10)
    kikoo31 posted the 08/13/2026 at 08:01 AM
    https://youtu.be/sFLb1bBMATA?is=b9W0WhDBjskgQleS
    victornewman posted the 08/13/2026 at 08:20 AM
    kikoo31 Où est le problème ?! Malgré ses 14 ans, elle a l’air consentante :'(
    guyllan posted the 08/13/2026 at 09:52 AM
    victornewman Et depuis 2013, ses parents n'ont toujours pas porté plainte ! Quand on leur demande ce qu'ils attendent pour le faire, ils répondent que leur fille est majeure et qu'elle s'habille simplement selon la mode vestimentaire japonaise "Gothic Lolita".

    C'est effectivement une réponse scandaleuse quand on pense que leur fille de 18 ans n'a pas de poitrine et fait plus jeune que son âge ! Ses parents disent qu'ils n'y peuvent rien, c'est génétique, toutes les femmes sont petites dans leur famille.

    Mais de nombreux internautes ont fait remarquer sur les forums que cette tare génétique n'excusait certainement pas les tenues dérangeantes portées par leur fille. De plus, elle les exhibe aussi sur son compte OnlyFans.

    Et devine ce qui s'est passé suite aux plaintes des internautes ! Les internautes se sont immédiatement fait attaquer par des groupes de féministes en furie qui les ont traités de sexistes, tout en spammant : qu'on n'a pas à juger l'apparence des femmes, qu'elles sont libres de s'habiller comme elles le souhaitent, que des femmes superstars comme Ariana Grande aiment cultiver un look Babydoll en accord avec leur physique, que les internautes qui se plaignent pratiquent le cyberharcèlement, qu'il faut mettre fin au patriarcat...

    Mais dans quel monde de tarés vit-on ?
    loreislife posted the 08/13/2026 at 10:51 AM
    Guylian ????????
    Ce commentaire était...
    Juste Brillant ????????????
    temporell posted the 08/13/2026 at 12:10 PM
    victornewman Où est le problème ?! Malgré ses 18 ans, elle a l’air consentante :'(

    j'ai corriger ton com
    kikoo31 posted the 08/13/2026 at 12:38 PM
    victornewman
    aerithlazyqueen posted the 08/13/2026 at 02:59 PM
    elle à 18 ans voir 19 car c'est Dead or alive 6 elle en avais déjà 18 dans le 5* donc une majeur juste style petite ça existe dans la vie ! faut arrêter de voir le mal partout au bout d'un moment
    burningcrimson posted the 08/13/2026 at 04:50 PM
    guyllan respect
    hatefield posted the 08/14/2026 at 08:16 AM
    La seule chose qui me choque c'est comment ils peuvent encore forcer sur les dlc avec un jeu aussi vieux.
    masharu posted the 08/14/2026 at 01:18 PM
    hatefield Là c'est la version Last Round qui est ainsi la version current gen (PS5/XS, DO6 c'est PS4/XO pour rappel) sortie en juillet dernier.

    Et ce qui est fout c'est le rapport prix avec les anciens DLC (25 balles pour un set de costume sur plusieurs personnages, là c'est 20 balles 1 perso mais avec 4 couleurs)
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