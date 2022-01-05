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Comme promis, chaque semaine depuis la sortie du jeu en juillet dernier Koei Tecmo ajoute un pack "costume + 3 couleurs" payant à Dead or Alive 6: Last Round. La semaine dernière on avait eu droit à un costume estival pour Honoka, aujourd'hui pour aller de paire voici celui de Marie Rose.La semaine prochaine, ça sera au tour de NiCO d'obtenir son maillot de bain.Koei Tecmo permet aux joueurs de la version Core Fighters gratuit de pouvoir jouer avec Ayane et Tamaki pendant 1 semaine à partir d'aujourd'hui.Sinon on a enfin un début d'information sur Minato : La nouvelle combattante arrivera le 10 septembre, et faudra attendre encore un peu avant de voir une présentation.