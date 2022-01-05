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Comme promis, chaque semaine depuis la sortie du jeu en juillet dernier Koei Tecmo ajoute un pack "costume + 3 couleurs" payant à Dead or Alive 6: Last Round. La semaine dernière on avait eu droit à un costume estival pour Honoka, aujourd'hui pour aller de paire voici celui de Marie Rose.
La semaine prochaine, ça sera au tour de NiCO d'obtenir son maillot de bain.
Koei Tecmo permet aux joueurs de la version Core Fighters gratuit de pouvoir jouer avec Ayane et Tamaki pendant 1 semaine à partir d'aujourd'hui.
Sinon on a enfin un début d'information sur Minato : La nouvelle combattante arrivera le 10 septembre, et faudra attendre encore un peu avant de voir une présentation.
posted the 08/13/2026 at 07:51 AM by masharu
C'est effectivement une réponse scandaleuse quand on pense que leur fille de 18 ans n'a pas de poitrine et fait plus jeune que son âge ! Ses parents disent qu'ils n'y peuvent rien, c'est génétique, toutes les femmes sont petites dans leur famille.
Mais de nombreux internautes ont fait remarquer sur les forums que cette tare génétique n'excusait certainement pas les tenues dérangeantes portées par leur fille. De plus, elle les exhibe aussi sur son compte OnlyFans.
Et devine ce qui s'est passé suite aux plaintes des internautes ! Les internautes se sont immédiatement fait attaquer par des groupes de féministes en furie qui les ont traités de sexistes, tout en spammant : qu'on n'a pas à juger l'apparence des femmes, qu'elles sont libres de s'habiller comme elles le souhaitent, que des femmes superstars comme Ariana Grande aiment cultiver un look Babydoll en accord avec leur physique, que les internautes qui se plaignent pratiquent le cyberharcèlement, qu'il faut mettre fin au patriarcat...
Mais dans quel monde de tarés vit-on ?
Ce commentaire était...
Juste Brillant ????????????
j'ai corriger ton com
Et ce qui est fout c'est le rapport prix avec les anciens DLC (25 balles pour un set de costume sur plusieurs personnages, là c'est 20 balles 1 perso mais avec 4 couleurs)