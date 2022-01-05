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En ce jour très spécial, nous sommes également ravis d'annoncer que nous avons dépassé les 5 millions de joueurs !



Merci à chacun d'entre vous qui avez joué, soutenu, partagé et cru en WUCHANG: Fallen Feathers. C'est uniquement grâce à cette formidable communauté que nous avons pu franchir cette étape incroyable.

Aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans l’engagement de la communauté mondiale de WUCHANG. Au cours des douze derniers mois, 5 millions de joueurs à travers le monde ont partagé des millions de moments : des victoires âprement disputées, des combats de boss inoubliables, des créations de fans, des speedruns, des guides et des discussions qui ont contribué à faire de WUCHANG: Fallen Feathers, d’un titre très attendu, une franchise très appréciée.



Alors que le jeu entame sa deuxième année, 505 Games adresse ses sincères remerciements à tous les joueurs qui se sont glissés dans la peau de Wuchang, ont affronté les mystères et ont pris part à cette aventure extraordinaire.

On dirait la stratégie d'éditeurs comme Ubisoft qui sortent la stat des "joueurs totaux" que des "ventes", faut le souligner (ça compterait donc les joueurs Game Pass). Mais c'est ainsi que l'éditeur 505 Games et le studio Leenzee Games ont célébré hier le premier anniversaire de Wuchang, licence qui a été je rappelle racheté par la maison mère de 505 Games, Digital Bros.Alors que l'IP n'appartient plus à Leenzee Games, beaucoup d'employés ont quitté le navire et Wuchang avait été de toute façon plombé par une polémique en Chine, forçant une censure des contenus du jeu. Une suite n'est sans doute pas à l'ordre du jour.