profile
Wuchang : Fallen Feathers
0
Likers
name : Wuchang : Fallen Feathers
platform : Playstation 5
editor : 505 Games
developer : Leenzee
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
11
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/25/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 393
visites since opening : 846895
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Wuchang fête son premier anniversaire avec 5 millions de joueurs
Actualité
On dirait la stratégie d'éditeurs comme Ubisoft qui sortent la stat des "joueurs totaux" que des "ventes", faut le souligner (ça compterait donc les joueurs Game Pass). Mais c'est ainsi que l'éditeur 505 Games et le studio Leenzee Games ont célébré hier le premier anniversaire de Wuchang, licence qui a été je rappelle racheté par la maison mère de 505 Games, Digital Bros.



En ce jour très spécial, nous sommes également ravis d'annoncer que nous avons dépassé les 5 millions de joueurs !

Merci à chacun d'entre vous qui avez joué, soutenu, partagé et cru en WUCHANG: Fallen Feathers. C'est uniquement grâce à cette formidable communauté que nous avons pu franchir cette étape incroyable.


Aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans l’engagement de la communauté mondiale de WUCHANG. Au cours des douze derniers mois, 5 millions de joueurs à travers le monde ont partagé des millions de moments : des victoires âprement disputées, des combats de boss inoubliables, des créations de fans, des speedruns, des guides et des discussions qui ont contribué à faire de WUCHANG: Fallen Feathers, d’un titre très attendu, une franchise très appréciée.

Alors que le jeu entame sa deuxième année, 505 Games adresse ses sincères remerciements à tous les joueurs qui se sont glissés dans la peau de Wuchang, ont affronté les mystères et ont pris part à cette aventure extraordinaire.


Alors que l'IP n'appartient plus à Leenzee Games, beaucoup d'employés ont quitté le navire et Wuchang avait été de toute façon plombé par une polémique en Chine, forçant une censure des contenus du jeu. Une suite n'est sans doute pas à l'ordre du jour.
ex-Twitter - https://x.com/playWUCHANG/status/2080518401357664502
    tags : wuchang leenzee
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/25/2026 at 04:21 PM by masharu
    comments (1)
    mercure7 posted the 07/25/2026 at 05:07 PM
    Très sympa pour un premier jeu, dommage que ça semble grillé pour une suite.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo