Mecha

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, ULTRAMAN

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Un nouvel univers Gundam : le RG Project

le contrôle de la gravité ;

les communications supraluminiques ;

la matérialisation cognitive.

A.A., pour After Apocalypse

Gundam Rogue Orbit

a profité de lapour lever le voile sur, la prochaine grande série animée de la franchise. Sa diffusion est prévue au cours de l’année 2027, sans date plus précise pour le moment.Le titre se prononce officiellement « Alex Zero » et peut être abrégé en RG XARX-ZERO ou simplement XARX-ZERO. La série est réalisée et écrite par Kenji Kamiyama, notamment connu pouret. L’animation est confiée au studioinaugure le, une initiative transmédia destinée à développer un univers Gundam entièrement nouveau à travers plusieurs œuvres. Cet univers a été imaginé par Kenji Kamiyama, avec l’écrivain de science-fiction Toh EnJoe chargé de participer à la construction du monde.La série animée et le jeuse dérouleront dans la même continuité, mais à des périodes très différentes. XARX-ZERO racontera les origines de cet univers, environ un siècle avant les événements du jeu.Les deux productions pourront être découvertes indépendamment, mais leur combinaison permettra d’obtenir une vision plus complète de l’histoire et de l’évolution de ce monde.L’humanité découvre un mystérieux objet interstellaire autonome, venu d’une autre galaxie. Celui-ci lui transmet trois avancées technologiques bouleversant totalement la civilisation :Grâce à ces découvertes, l’humanité connaît une période de prospérité sans précédent et commence à coloniser l’ensemble du système solaire.Mais moins de dix ans après son apparition, l’objet devient incontrôlable et engendre un écosystème agressif capable de se reproduire de manière autonome. Cette nouvelle forme de vie est baptiséeAprès trois mois de combats dans l’orbite terrestre, l’humanité est contrainte d’abandonner la Terre. Cet événement marque le début du calendrierL’histoire principale se déroule en A.A. 45. Une grande partie de la nouvelle génération, née sur la Lune ou dans les colonies spatiales, n’a jamais connu un monde dépourvu de l’Apocalypse.C’est dans ce contexte qu’un jeune garçon nommé Ray Azumi se réveille sur la surface lunaire.Le protagonisteRay Azumi est un orphelin de guerre ayant perdu ses parents lors d’une attaque de l’Apocalypse.Il a été désigné comme pilote du, la machine principale de la série. Le personnage sera interprété en japonais par Takeo Otsuka, connu notamment pour plusieurs rôles importants dans l’animation japonaise récente.L’équipe de productionLes principaux membres annoncés sont :Planning : SUNRISEConcept original : Yoshiyuki Tomino et Hajime YatateRéalisation et composition de la série : Kenji KamiyamaSupervision de l’univers de science-fiction : Toh EnJoeDesign du Gundam : Eiichi ShimizuDesign original des personnages : STATOCharacter design et supervision de l’animation : Miyako TakasuMusique : Go ShiinaProduction de l’animation : SOLA ANIMATIONEiichi Shimizu est notamment connu pour son travail sur le manga ULTRAMAN, tandis que Go Shiina a participé aux bandes originales de nombreuses productions animées et vidéoludiques.Quel lien avecLe jeu d’action GUNDAM ROGUE ORBIT, dévoilé durant le, se déroule environ cent ans après XARX-ZERO.Dans le jeu, le joueur incarnera, pilote du, accompagné de la mystérieuseet de son partenaire robotique Haro, appelé Vee. L’humanité devra une nouvelle fois affronter une menace inconnue, vraisemblablement liée aux conséquences des événements racontés dans la série animée.Rogue Orbit est présenté comme un jeu d’action à haute mobilité, mêlant combats rapides au sol et dans les airs, affrontements contre des groupes d’ennemis et batailles contre des créatures ou boss gigantesques.Le titre est prévu en 2027 sur :PlayStation 5 ;Xbox Series X|S ;PC via Steam.Il est développé par Bandai Namco Studios et édité par Bandai Namco Entertainment.Une approche différente de GundamAvec ce nouvel univers, Kenji Kamiyama souhaite revisiter les éléments fondamentaux de la franchise sans reprendre directement les institutions classiques telles que la Fédération Terrienne, Zeon, les particules Minovsky ou même la définition traditionnelle des Newtypes.Le réalisateur explique avoir préféré repartir de zéro afin d’imaginer librement ce que pourrait être son propre Gundam, tout en conservant l’identité profonde de la saga.Le résultat semble s’orienter vers un mélange de guerre spatiale, de science-fiction post-apocalyptique et de lutte contre un écosystème extraterrestre ou artificiel capable de se reproduire.Et vous quidams, qu’attendez-vous de ce nouveau projet Gundam ? Êtes-vous davantage intrigués par l’anime XARX-ZERO, par le jeu Gundam Rogue Orbit, ou surtout par la manière dont les deux œuvres vont construire un même univers ?