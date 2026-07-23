Bandai Namco Filmworks
a profité de la San Diego Comic-Con 2026
pour lever le voile sur Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO
, la prochaine grande série animée de la franchise. Sa diffusion est prévue au cours de l’année 2027, sans date plus précise pour le moment.
Le titre se prononce officiellement « Alex Zero » et peut être abrégé en RG XARX-ZERO ou simplement XARX-ZERO. La série est réalisée et écrite par Kenji Kamiyama, notamment connu pour Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, ULTRAMAN
et The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
. L’animation est confiée au studio SOLA ANIMATION
.
Un nouvel univers Gundam : le RG Project
XARX-ZERO
inaugure le RG Project
, une initiative transmédia destinée à développer un univers Gundam entièrement nouveau à travers plusieurs œuvres. Cet univers a été imaginé par Kenji Kamiyama, avec l’écrivain de science-fiction Toh EnJoe chargé de participer à la construction du monde.
La série animée et le jeu GUNDAM ROGUE ORBIT
se dérouleront dans la même continuité, mais à des périodes très différentes. XARX-ZERO racontera les origines de cet univers, environ un siècle avant les événements du jeu.
Les deux productions pourront être découvertes indépendamment, mais leur combinaison permettra d’obtenir une vision plus complète de l’histoire et de l’évolution de ce monde.
L’histoire de XARX-ZERO
L’humanité découvre un mystérieux objet interstellaire autonome, venu d’une autre galaxie. Celui-ci lui transmet trois avancées technologiques bouleversant totalement la civilisation :
le contrôle de la gravité ;
les communications supraluminiques ;
la matérialisation cognitive.
Grâce à ces découvertes, l’humanité connaît une période de prospérité sans précédent et commence à coloniser l’ensemble du système solaire.
Mais moins de dix ans après son apparition, l’objet devient incontrôlable et engendre un écosystème agressif capable de se reproduire de manière autonome. Cette nouvelle forme de vie est baptisée l’Apocalypse
.
Après trois mois de combats dans l’orbite terrestre, l’humanité est contrainte d’abandonner la Terre. Cet événement marque le début du calendrier A.A., pour After Apocalypse
.
L’histoire principale se déroule en A.A. 45. Une grande partie de la nouvelle génération, née sur la Lune ou dans les colonies spatiales, n’a jamais connu un monde dépourvu de l’Apocalypse.
C’est dans ce contexte qu’un jeune garçon nommé Ray Azumi se réveille sur la surface lunaire.
Le protagoniste
Ray Azumi est un orphelin de guerre ayant perdu ses parents lors d’une attaque de l’Apocalypse.
Il a été désigné comme pilote du Gundam ZERO
, la machine principale de la série. Le personnage sera interprété en japonais par Takeo Otsuka, connu notamment pour plusieurs rôles importants dans l’animation japonaise récente.
L’équipe de production
Les principaux membres annoncés sont :
Planning : SUNRISE
Concept original : Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate
Réalisation et composition de la série : Kenji Kamiyama
Supervision de l’univers de science-fiction : Toh EnJoe
Design du Gundam : Eiichi Shimizu
Design original des personnages : STATO
Character design et supervision de l’animation : Miyako Takasu
Musique : Go Shiina
Production de l’animation : SOLA ANIMATION
Eiichi Shimizu est notamment connu pour son travail sur le manga ULTRAMAN, tandis que Go Shiina a participé aux bandes originales de nombreuses productions animées et vidéoludiques.
Quel lien avec Gundam Rogue Orbit
?
Le jeu d’action GUNDAM ROGUE ORBIT, dévoilé durant le Summer Game Fest 2026
, se déroule environ cent ans après XARX-ZERO.
Dans le jeu, le joueur incarnera Re-x
, pilote du Gundam Helix
, accompagné de la mystérieuse Sofia
et de son partenaire robotique Haro, appelé Vee. L’humanité devra une nouvelle fois affronter une menace inconnue, vraisemblablement liée aux conséquences des événements racontés dans la série animée.
Rogue Orbit est présenté comme un jeu d’action à haute mobilité, mêlant combats rapides au sol et dans les airs, affrontements contre des groupes d’ennemis et batailles contre des créatures ou boss gigantesques.
Le titre est prévu en 2027 sur :
PlayStation 5 ;
Xbox Series X|S ;
PC via Steam.
Il est développé par Bandai Namco Studios et édité par Bandai Namco Entertainment.
Une approche différente de Gundam
Avec ce nouvel univers, Kenji Kamiyama souhaite revisiter les éléments fondamentaux de la franchise sans reprendre directement les institutions classiques telles que la Fédération Terrienne, Zeon, les particules Minovsky ou même la définition traditionnelle des Newtypes.
Le réalisateur explique avoir préféré repartir de zéro afin d’imaginer librement ce que pourrait être son propre Gundam, tout en conservant l’identité profonde de la saga.
Le résultat semble s’orienter vers un mélange de guerre spatiale, de science-fiction post-apocalyptique et de lutte contre un écosystème extraterrestre ou artificiel capable de se reproduire.
Et vous quidams, qu’attendez-vous de ce nouveau projet Gundam ? Êtes-vous davantage intrigués par l’anime XARX-ZERO, par le jeu Gundam Rogue Orbit, ou surtout par la manière dont les deux œuvres vont construire un même univers ?
J’avais arrêté à cause de ca.
Seed et Double 00 sont les meilleurs pour moi.
Je vais lui laisser sa chance à celui-là.