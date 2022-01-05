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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/23/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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DOA6LR - Le DLC de juillet pour Tamaki (mais pas le dernier)
Actualité
Koei Tecmo vient de révéler le costume DLC (20 balles) destiné aux fans de Tamaki (originaire de DOAX Venus Vacation pour rappel, elle avait rejoint DOA6 en DLC). Un ensemble "Phénomène" avec blouson et pantalon chic.




En attendant les premières images de Minato la première nouvelle combattante pour Dead or Alive 6: Last Round, l'éditeur tease un costume DLC pour Ayane qui sera dévoilé la semaine prochaine. Koei Tecmo a entendu certaines complaintes et des mises à jours à partir du 30 juillet seront progressivement ajoutées pour améliorer l'expérience de jeu.

    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 07/23/2026 at 07:43 AM by masharu
    comments (2)
    aerithlazyqueen posted the 07/23/2026 at 07:54 AM
    dommage que c'est des recolors est pas des vrai pack de tenue différentes
    masharu posted the 07/23/2026 at 08:18 AM
    C'est certainement par défaut le meilleur costume de cette réédition. Mais 20 balles, c'est mort.
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