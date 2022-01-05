Actualité





Koei Tecmo vient de révéler le costume DLC (20 balles) destiné aux fans de Tamaki (originaire de DOAX Venus Vacation pour rappel, elle avait rejoint DOA6 en DLC). Un ensemble "Phénomène" avec blouson et pantalon chic.En attendant les premières images de Minato la première nouvelle combattante pour Dead or Alive 6: Last Round, l'éditeur tease un costume DLC pour Ayane qui sera dévoilé la semaine prochaine. Koei Tecmo a entendu certaines complaintes et des mises à jours à partir du 30 juillet seront progressivement ajoutées pour améliorer l'expérience de jeu.