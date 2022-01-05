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Street Fighter 6
7
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name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
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Waifukyo
11
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/16/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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[Figurine] En vrac : Cammy par Infinity Studio
Collection
Vous vous souvenez peut être de Infinity Studio et leur figurine 1:3 d'Ashley avec cheveux synthétique. Les voici de retour pour une nouvelle collaboration officielle avec Capcom, cette fois-ci sur une poupée articulée de Cammy de la série Street Figther (également échelle 1:3). Livraison courant 2027 pour ceux qui la précommandent.









La taille en comparaison.


Si le prix de ~900€ est trop élevé, vous pourrez peut être vous rabattre sur cette autre poupée articulée, non-officielle certes, de Chun-Li et son maillot de bain de SF6 (dans les ~175€) réalisé par HeiJi Toys (échelle 1:6).




Pour le reste, je vois propose une sélection non-exhaustive de figurines d'héroïnes en vrac annoncées ces dernières semaines.

Taihou du jeu Azur Lane et Rio Tsukatsuki de Blue Archive (version jiangshi) par FWS Studio (avec versions +18 en option).







Rukia Kuchiki en mode Bankai "White Haze Punishment" par Phantora Studio (non-officielle).




Je l'avais déjà couvert dans l'actualité sur The First Descendant, mais pour rappelle voici la figurine officielle de Bunny Ultime par Max Factory (Good Smile Company). Et aussi, une autre figurine cette fois non-officielle pour Dia Elias par Pants Power.






3 figurines NIKKE : Cinderella par Volt Studio (non-officielle), et 2 figurines officielles de Soda et Baie par respectivement TriEagle Studio et FREEing.

Pour ceux qui se poseraient la question de l'exclusion de Marciana dans cet article, les images étant générées par AI je préfère ne pas l'inclure tant qu'on a pas de photo sous multiples angles de la figurine.







Yuna de FINAL FANTASY X par Joy Station (non-officielle).


[/img]



3 figurines officielles : Lucy de Cyberpunk: Edgerunners par Kotobukiya, Primrose par Square Enix et Nikketa de Girl's Frontline 2 par Phat!







Et on termine avec une figurine non-officielle de Tifa Lockhart par quietapt.

    tags : square enix final fantasy capcom street fighter 6 sf6 shift up nikke nexon the first descendant tfd girl's frontline
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    posted the 07/16/2026 at 09:46 AM by masharu
    comments (1)
    supasaiyajin posted the 07/16/2026 at 10:10 AM
    Je serais quand même mal à l'aise d'exposer ce genre de figurine chez moi quand il y a du monde à la maison
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