profile
Super Mario Run
1
Likers
name : Super Mario Run
platform : iPhone
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
european release date : 12/15/2016
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Nintendo Mobile
4
Likes
Likers
name : Nintendo Mobile
title : Nintendo Mobile
screen name : nintendomobile
url : http://www.gamekyo.com/group/nintendomobile
official website : https://www.youtube.com/channel/UCs1pApqJNPZBcPcDjEWn6MA
creator : masharu
creation date : 11/04/2019
last update : 07/08/2026
description : Groupe dédié à l'actualité mobile de Nintendo et Pokémon.
tags : nintendo mobile android ios
articles : 43
visites since opening : 213538
subscribers : 1
bloggers : 1
channel
all
C'est terminé pour Mario Kart Tour
Mario Kart Tour


C'est au tour de Mario Kart Tour d'arrêter son service, après être resté en "mode maintenance" depuis octobre 2023 avec néanmoins quelques ajouts surprises. Nintendo annonce que MKT ne sera plus jouable à partir du 30 septembre prochain. Le système d'abonnement est déjà verrouillé et Nintendo invite à lire sa FAQ pour le déroulement si vous avez un abonnement actif.

La petite déception c'est qu'aucune version offline du jeu n'est prévue, contrairement à ce qu'on a eu avec Animal Crossing: Pocket Camp.
    tags : nintendo mario kart tour
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/08/2026 at 09:37 AM by masharu
    comments (14)
    rogeraf posted the 07/08/2026 at 09:40 AM
    Jouer a Mario Kart sur mobile, pas intéressé .. je préfère la switch 2, par contre si nintendo veut bien faire une version PC de son mario kart arcade VR, là je suis preneur (je mettrais un gros ventilateur devant mon casque pour un effet réaliste garanti).
    masharu posted the 07/08/2026 at 09:50 AM
    On arrive sur la fin de Fire Emblem Heroes, on doit avoir 2 ans de suivi minimum, j'espère vraiment une version offline pour lui.
    giru posted the 07/08/2026 at 09:57 AM
    rogeraf ça serait tellement cool que Mario Kart Arcade GP DX soit dispo plus largement.

    Sinon jamais essayé Mario Kart Tour et du coup ça n'est plus la peine de l'installer
    5120x2880 posted the 07/08/2026 at 09:59 AM
    rogeraf giru C'est super vieux, non ? J'avais joué à GP DX sur PC (la borne est un PC Windows, le jeu déchiffré est sur internet) il y a deux ou trois ans mais j'avais pas du tout aimé, je pense qu'il y a mieux à faire dessus (Double Dash en VR par exemple).
    kikoo31 posted the 07/08/2026 at 10:06 AM
    deja mort depuis 1 2 ans car plus de mise à jour

    c'etait une question de temps
    pharrell posted the 07/08/2026 at 10:13 AM
    Un gros flop les licences Nintendo sur Smartphone... C'est rassurant... Les licences attirent toujours autant mais les joueurs veulent jouer sur console.
    darkxehanort94 posted the 07/08/2026 at 10:19 AM
    masharu FEH tourne en rond depuis le début
    rogeraf posted the 07/08/2026 at 10:27 AM
    5120x2880 Mario Kart Arcade GP VR est sorti en salle en 2017. Il n'y a eu que des bornes installés au Japon / USA / et Londres . La France n'en a pas profité, peu etre a la ''tete dans les nuages'' mais il ne me semble pas l'avoir vu ..
    suzukube posted the 07/08/2026 at 10:54 AM
    Encore un jeu qui va disparaitre du patrimoine videoludique, vivement qu'une loi soit votée pour éviter que ceux qui ont payé perde l'intégralité de leur investissement...
    5120x2880 posted the 07/08/2026 at 11:08 AM
    rogeraf Le jeu semble jamais avoir était déchiffré, mais du coup t'as des versions plus récentes qui le sont (mais sans VR), d'ailleurs j'ai vu que la borne utilisait le HTC Vive de Valve.
    nindo64 posted the 07/08/2026 at 11:23 AM
    Il aura tenu 7 ans. J'aurais pas parié sur une telle longévité
    rogeraf posted the 07/08/2026 at 12:49 PM
    5120x2880 Oui tout a fait c'etait le Vive qui avait été choisi . Une suite sur le prochain Vive, love
    rogeraf posted the 07/08/2026 at 12:50 PM
    giru C'est clair Mais on est loin d'une sortie sur console c'est dommage
    osiris67 posted the 07/08/2026 at 03:17 PM
    De toufe façon la pluspart de ses circuits (tres mauvais) sont en dlc sur switch alors osef.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo