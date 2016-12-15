Mario Kart Tour

C'est au tour de Mario Kart Tour d'arrêter son service, après être resté en "mode maintenance" depuis octobre 2023 avec néanmoins quelques ajouts surprises. Nintendo annonce que MKT ne sera plus jouable à partir du 30 septembre prochain. Le système d'abonnement est déjà verrouillé et Nintendo invite à lire sa FAQ pour le déroulement si vous avez un abonnement actif.La petite déception c'est qu'aucune version offline du jeu n'est prévue, contrairement à ce qu'on a eu avec Animal Crossing: Pocket Camp.