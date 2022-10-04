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Vos jeux de la semaine ?
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name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
07/05/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
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216
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783838
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3
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1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Maintenant que les chaleurs sont un peu redescendues, vous êtes sur quoi ?
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idd
posted the 07/05/2026 at 05:10 PM by
kevisiano
comments (
10
)
ratchet
posted
the 07/05/2026 at 05:15 PM
Final Fantasy 12 - Starfox - Pokémon version Blanche
thejoke
posted
the 07/05/2026 at 05:36 PM
Hifi rush, très fun
magneto860
posted
the 07/05/2026 at 05:37 PM
Death Stranding 2 (platine)
C'est tout. Je fais une petite pause JV car ça me semble vraiment difficile de passer après. Pour moi DS2 est une gigantesque claque.
badeuh
posted
the 07/05/2026 at 05:37 PM
Switch: DQ I (hd2d), Windswept et Hadès
Switch 2: Kirby et les deux nouveaux rallyes de MKW
PS5 : Starwars battlefront
ratchet
alors ton avis sinur StarFox ?
churos45
posted
the 07/05/2026 at 05:42 PM
Machinika Museum et The Inheritance of Crimson Manor
jenicris
posted
the 07/05/2026 at 05:59 PM
Battlefield 6
burningcrimson
posted
the 07/05/2026 at 06:00 PM
Tactics Ogre Reborn sur switch, une pépite
idd
posted
the 07/05/2026 at 06:14 PM
Je joue à Luna Abyss, j'aime beaucoup l'ambiance, l'histoire et au niveau gameplay on est sur une vue fps qui rend pas trop mal.
adamjensen
posted
the 07/05/2026 at 06:37 PM
Trails in the Sky 1st Chapter
vers0
posted
the 07/05/2026 at 06:46 PM
Squad et ghost of yotei
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C'est tout. Je fais une petite pause JV car ça me semble vraiment difficile de passer après. Pour moi DS2 est une gigantesque claque.
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