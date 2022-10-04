Vos jeux de la semaine ?
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 07/05/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
Maintenant que les chaleurs sont un peu redescendues, vous êtes sur quoi ?
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    idd
    posted the 07/05/2026 at 05:10 PM by kevisiano
    comments (10)
    ratchet posted the 07/05/2026 at 05:15 PM
    Final Fantasy 12 - Starfox - Pokémon version Blanche
    thejoke posted the 07/05/2026 at 05:36 PM
    Hifi rush, très fun
    magneto860 posted the 07/05/2026 at 05:37 PM
    Death Stranding 2 (platine)

    C'est tout. Je fais une petite pause JV car ça me semble vraiment difficile de passer après. Pour moi DS2 est une gigantesque claque.
    badeuh posted the 07/05/2026 at 05:37 PM
    Switch: DQ I (hd2d), Windswept et Hadès
    Switch 2: Kirby et les deux nouveaux rallyes de MKW
    PS5 : Starwars battlefront

    ratchet alors ton avis sinur StarFox ?
    churos45 posted the 07/05/2026 at 05:42 PM
    Machinika Museum et The Inheritance of Crimson Manor
    jenicris posted the 07/05/2026 at 05:59 PM
    Battlefield 6
    burningcrimson posted the 07/05/2026 at 06:00 PM
    Tactics Ogre Reborn sur switch, une pépite
    idd posted the 07/05/2026 at 06:14 PM
    Je joue à Luna Abyss, j'aime beaucoup l'ambiance, l'histoire et au niveau gameplay on est sur une vue fps qui rend pas trop mal.
    adamjensen posted the 07/05/2026 at 06:37 PM
    Trails in the Sky 1st Chapter
    vers0 posted the 07/05/2026 at 06:46 PM
    Squad et ghost of yotei
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