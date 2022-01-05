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Trinity Glassfille, un personnage clé présent depuis les débuts de l'histoire de « BLAZBLUE », va enfin rejoindre la liste des personnages jouables. L'illustration dévoilée aujourd'hui a été réalisée par le créateur de la série, Toshimichi Mori. Restez à l'écoute pour plus d'informations concernant la date de mise à jour et les détails !

C'est actuellement l'EVO et parmi les grosses annonces de ces 2 premières journées (car oui, les annonces pour "Dead or Alive" hier, il n'y avait rien de majeur...), on a Arc System Works qui présenté un nouveau personnage jouable pour son jeu de combat BlazBlue: Central Fiction, le premier depuis presque une décennie maintenant. Un personnage apparaissant dans la série BlazBlue : Trinity Glassfille.Pas de gameplay et encore mois de date de disponibilité.