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BlazBlue : Central Fiction
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name : BlazBlue : Central Fiction
platform : PlayStation 4
editor : Arc System Works
developer : Arc System Works
genre : combat
other versions : PlayStation 3
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/28/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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BlazBlue: Central Fiction - Trinity Glassfille rejoint le roster
Actualité


C'est actuellement l'EVO et parmi les grosses annonces de ces 2 premières journées (car oui, les annonces pour "Dead or Alive" hier, il n'y avait rien de majeur ...), on a Arc System Works qui présenté un nouveau personnage jouable pour son jeu de combat BlazBlue: Central Fiction, le premier depuis presque une décennie maintenant. Un personnage apparaissant dans la série BlazBlue : Trinity Glassfille.



Trinity Glassfille, un personnage clé présent depuis les débuts de l'histoire de « BLAZBLUE », va enfin rejoindre la liste des personnages jouables. L'illustration dévoilée aujourd'hui a été réalisée par le créateur de la série, Toshimichi Mori. Restez à l'écoute pour plus d'informations concernant la date de mise à jour et les détails !


Pas de gameplay et encore mois de date de disponibilité.
    tags : blazblue arc system works blazblue: central fiction
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    burningcrimson, loreislife
    posted the 06/28/2026 at 12:38 PM by masharu
    comments (2)
    loreislife posted the 06/28/2026 at 01:13 PM
    Les 6 Héros au complet!
    burningcrimson posted the 06/28/2026 at 01:14 PM
    We're so back !
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