description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
C'est actuellement l'EVO et parmi les grosses annonces de ces 2 premières journées (car oui, les annonces pour "Dead or Alive" hier, il n'y avait rien de majeur ...), on a Arc System Works qui présenté un nouveau personnage jouable pour son jeu de combat BlazBlue: Central Fiction, le premier depuis presque une décennie maintenant. Un personnage apparaissant dans la série BlazBlue : Trinity Glassfille.
Trinity Glassfille, un personnage clé présent depuis les débuts de l'histoire de « BLAZBLUE », va enfin rejoindre la liste des personnages jouables. L'illustration dévoilée aujourd'hui a été réalisée par le créateur de la série, Toshimichi Mori. Restez à l'écoute pour plus d'informations concernant la date de mise à jour et les détails !
Pas de gameplay et encore mois de date de disponibilité.