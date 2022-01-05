description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Annoncé en janvier dernier, la tenue de Mio Amakura, la protagoniste du remake de Project Zero II (FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE), est désormais disponible dans Silent Hill f comme contenu téléchargeable. Et c'est gratuit. Vous pourrez habiller l'héroïne Hinako Shimizu avec la tenue de Mio.