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Silent Hill f
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name : Silent Hill f
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 372
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subscribers : 4
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Silent Hill f - Trailer pour la collaboration Fatal Frame (disponible)
Actualité


Annoncé en janvier dernier, la tenue de Mio Amakura, la protagoniste du remake de Project Zero II (FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE), est désormais disponible dans Silent Hill f comme contenu téléchargeable. Et c'est gratuit. Vous pourrez habiller l'héroïne Hinako Shimizu avec la tenue de Mio.

Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/06/silent-hill-f-x-fatal-frame-ii-crimson-butterfly-remake-collaboration-costume-dlc-crimson-butterfly-now-available
    tags : konami project zero silent hill fatal frame silent hill f
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    posted the 06/26/2026 at 12:58 PM by masharu
    comments (2)
    kujotaro posted the 06/26/2026 at 01:05 PM
    Sympas de donner ce genre de bonus gratuit.
    noukous posted the 06/26/2026 at 02:14 PM
    euuuh le costume est sympa mais ça arrive un peu tard...j'ai déja retourner le jeu avec toutes les fins ya des mois.
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