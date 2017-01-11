Playground Games a dévoilé 30 minutes de nouvelles séquences de gameplay de Fable, nous offrant un aperçu de son immense monde ouvert, des interactions avec les PNJ et bien plus encore.
Cette présentation approfondie propose 30 minutes de gameplay ininterrompu, au cours desquelles le personnage du joueur s'aventure dans la paisible ville agricole de Silverbrook (qui est tout simplement magnifique), où il discute avec divers PNJ et décide du sort d'un cochon magique qui parle.
Playground Games en a d'ailleurs profité pour glisser quelques informations pour nous faire patienter jusqu'au 23 février.
▪️6 régions dans le monde ouvert
▪️Oakshire : Magnifiques collines ondulantes et feuillage luxuriant
▪️Des établissements de tailles variées à travers le monde, pleins de diversité
▪️Plus de 1000 PNJ artisanaux, entièrement doublés, avec leurs propres métiers, maisons, routines, relations, etc.
▪️Aucun villageois n'est scripté, chacun est alimenté par des systèmes dynamiques en temps réel
▪️Des centaines de conversations d'histoire, choix de dialogues ramifiés, activités/quests secondaires
▪️Une activité secondaire voit le Héros décider de sauver ou non un cochon parlante
▪️Tout ce que vous faites dans le jeu a des conséquences
▪️Flirtez avec les PNJ, qui ont leurs propres désirs et pourraient vouloir quelqu'un qui est entrepreneur, s'habille bien ou est propriétaire local, etc.
▪️Allez à des rendez-vous, romancez, mariez-vous, ayez des enfants
▪️Achetez n'importe quel commerce dans le monde (boulangeries, pubs, magasins, etc.)
▪️Les employés peuvent booster vos revenus en fonction de leur personnalité (ex. : barman attentionné booste les revenus de la pub +10 %)
▪️Acheter des propriétés affecte votre réputation de héros riche
▪️Vous pouvez embaucher ou licencier n'importe qui dans le monde
▪️Certains propriétaires de magasins pourraient vous détester tellement que vous verrez des prix gonflés dans leurs boutiques
▪️Plus de 120 magasins différents à Albion, chacun avec son propre stock et articles uniques
▪️Changez votre apparence à tout moment dans le jeu, vêtements, coiffures, etc.
▪️Vos revenus s'accumulent dans des coffres dans vos propriétés à travers le monde
▪️Vous pouvez littéralement acheter n'importe quelle maison à Albion (ça prend du temps et beaucoup d'or), louer/expulser des locataires, ou y emménager vous-même
▪️Prenez des emplois pour gagner de l'or comme la forge
▪️Vous aurez des ennuis avec les autorités locales si vous êtes pris en train de commettre des crimes, ça affecte votre réputation
▪️Vous pouvez choisir d'être bon/mauvais (ex. : tirer des flèches dans une ville vous marque comme imprudent, tuez des locaux et retournez les autorités contre vous, etc.)
▪️Multiples styles de combat, armes, compétences, capacités, qui se mélangent sans heurt
▪️Certaines capacités incluent la téléportation, transformer les ennemis en poulets, boules de feu, attaques AOE par piétinement
▪️Vous pouvez être connu comme un criminel et un tueur à Albion
La sortie de Fable est prévue pour le 23 fevrier sur Xbox, PC, PS5 et dans le Game Pass.
Sinon ça sera un mec positif empathique.
Je ferai FF 7 part 3 apres eux.
Quel plaisir de découvrir ce jeu et toutes les différentes choses que l'on peut faire
Le jeu a l'air très ambitieux donc normal que les gens apprécient