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Fable 2026
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name : Fable 2026
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
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group information
Fable
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name : Fable
title : Bienvenue en Albion
screen name : fable
url : http://www.gamekyo.com/group/fable
official website : http://
creator : negan
creation date : 11/01/2017
last update : 06/10/2026
description : .
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articles : 51
visites since opening : 229662
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Quelques informations pour Fable
Fable



Playground Games a dévoilé 30 minutes de nouvelles séquences de gameplay de Fable, nous offrant un aperçu de son immense monde ouvert, des interactions avec les PNJ et bien plus encore.

Cette présentation approfondie propose 30 minutes de gameplay ininterrompu, au cours desquelles le personnage du joueur s'aventure dans la paisible ville agricole de Silverbrook (qui est tout simplement magnifique), où il discute avec divers PNJ et décide du sort d'un cochon magique qui parle.

Playground Games en a d'ailleurs profité pour glisser quelques informations pour nous faire patienter jusqu'au 23 février.



▪️6 régions dans le monde ouvert
▪️Oakshire : Magnifiques collines ondulantes et feuillage luxuriant
▪️Des établissements de tailles variées à travers le monde, pleins de diversité
▪️Plus de 1000 PNJ artisanaux, entièrement doublés, avec leurs propres métiers, maisons, routines, relations, etc.
▪️Aucun villageois n'est scripté, chacun est alimenté par des systèmes dynamiques en temps réel
▪️Des centaines de conversations d'histoire, choix de dialogues ramifiés, activités/quests secondaires
▪️Une activité secondaire voit le Héros décider de sauver ou non un cochon parlante
▪️Tout ce que vous faites dans le jeu a des conséquences
▪️Flirtez avec les PNJ, qui ont leurs propres désirs et pourraient vouloir quelqu'un qui est entrepreneur, s'habille bien ou est propriétaire local, etc.
▪️Allez à des rendez-vous, romancez, mariez-vous, ayez des enfants
▪️Achetez n'importe quel commerce dans le monde (boulangeries, pubs, magasins, etc.)
▪️Les employés peuvent booster vos revenus en fonction de leur personnalité (ex. : barman attentionné booste les revenus de la pub +10 %)
▪️Acheter des propriétés affecte votre réputation de héros riche
▪️Vous pouvez embaucher ou licencier n'importe qui dans le monde
▪️Certains propriétaires de magasins pourraient vous détester tellement que vous verrez des prix gonflés dans leurs boutiques
▪️Plus de 120 magasins différents à Albion, chacun avec son propre stock et articles uniques
▪️Changez votre apparence à tout moment dans le jeu, vêtements, coiffures, etc.
▪️Vos revenus s'accumulent dans des coffres dans vos propriétés à travers le monde
▪️Vous pouvez littéralement acheter n'importe quelle maison à Albion (ça prend du temps et beaucoup d'or), louer/expulser des locataires, ou y emménager vous-même
▪️Prenez des emplois pour gagner de l'or comme la forge
▪️Vous aurez des ennuis avec les autorités locales si vous êtes pris en train de commettre des crimes, ça affecte votre réputation
▪️Vous pouvez choisir d'être bon/mauvais (ex. : tirer des flèches dans une ville vous marque comme imprudent, tuez des locaux et retournez les autorités contre vous, etc.)
▪️Multiples styles de combat, armes, compétences, capacités, qui se mélangent sans heurt
▪️Certaines capacités incluent la téléportation, transformer les ennemis en poulets, boules de feu, attaques AOE par piétinement
▪️Vous pouvez être connu comme un criminel et un tueur à Albion







La sortie de Fable est prévue pour le 23 fevrier sur Xbox, PC, PS5 et dans le Game Pass.


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    link49, idd, mithrandir, torotoro59, sorakairi86, yanssou
    posted the 06/10/2026 at 05:06 PM by negan
    comments (14)
    torotoro59 posted the 06/10/2026 at 05:07 PM
    Je suis conquis.
    ravyxxs posted the 06/10/2026 at 05:13 PM
    Si les têtes sont bien faites, je vais jouer une neutre chaos pragmatique.

    Sinon ça sera un mec positif empathique.
    malroth posted the 06/10/2026 at 05:17 PM
    Fevrier 2027 : Tomb raider + Fable

    Je ferai FF 7 part 3 apres eux.
    thedoctor posted the 06/10/2026 at 05:17 PM
    Une tuerie
    kinectical posted the 06/10/2026 at 05:18 PM
    malroth et Metro 2039
    zboubi480 posted the 06/10/2026 at 05:36 PM
    Et dire que Sharma voulait rendre ce jeu exclusif à XBOX....cela aurait été bien dommage !!!!!
    Quel plaisir de découvrir ce jeu et toutes les différentes choses que l'on peut faire
    keiku posted the 06/10/2026 at 05:36 PM
    j'ai envie de voir ce que donnerait un gros corporatiste qui va dominer le monde et qui expulse tout le monde de chez eux tout en restant gentil et bienveillant bien sur
    mithrandir posted the 06/10/2026 at 05:41 PM
    J'espère de bonnes grosses armures comme dans le premier Fable, toujours déçu qu'il n'y ait plus l'apparence qui change en fonction de l'alignement mais sinon on sent bien que ça va être énorme
    riddler posted the 06/10/2026 at 05:50 PM
    Marrant ils sont où les anti Microsoft?
    keiku posted the 06/10/2026 at 05:54 PM
    riddler je suis anti microsoft mais quand un jeu est intéressant je le dis et ce que fable a présenté est intéressant pour le moment
    link571 posted the 06/10/2026 at 05:55 PM
    Merci Microsoft de ne pas l’avoir fait exclu ! Day one
    walterwhite posted the 06/10/2026 at 06:00 PM
    Ça promet dis donc
    jenicris posted the 06/10/2026 at 06:15 PM
    riddler si un jeu est bon genre Forza Horizon, pourquoi ne pas le dire? A moment donné, va falloir arrêter de regarder tout sur le prisme du fanboy
    Le jeu a l'air très ambitieux donc normal que les gens apprécient
    yanssou posted the 06/10/2026 at 06:24 PM
    Ce genre de rp j'aurais le voir dans Hogwarts legacy, j'espère qu'il s’en inspireront.
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