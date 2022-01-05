Animes

Le premier épisode de la mini-série animée Goddess of Victory: NIKKE est disponible sur YouTube. Ces épisodes seront centrée sur les aventures du commandant à l'Avant-poste, l'espace entre la surface et l'Ark le dernier bastion de l'humanité.L'escouade du commandant ayant été envoyé à l'avant-poste après l'échec de leur dernière mission, Anis et Neon découvrent un bâtiment délabré et se disputent pour savoir quoi aménager en premier...