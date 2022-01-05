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Shift Up
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name : Shift Up
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/22/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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NIKKE - Outpost: Off-Duty Tales Episode 1
Animes


Le premier épisode de la mini-série animée Goddess of Victory: NIKKE est disponible sur YouTube. Ces épisodes seront centrée sur les aventures du commandant à l'Avant-poste, l'espace entre la surface et l'Ark le dernier bastion de l'humanité.

L'escouade du commandant ayant été envoyé à l'avant-poste après l'échec de leur dernière mission, Anis et Neon découvrent un bâtiment délabré et se disputent pour savoir quoi aménager en premier...
    tags : shift up nikke
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    posted the 05/22/2026 at 02:29 PM by masharu
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