description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Le premier épisode de la mini-série animée Goddess of Victory: NIKKE est disponible sur YouTube. Ces épisodes seront centrée sur les aventures du commandant à l'Avant-poste, l'espace entre la surface et l'Ark le dernier bastion de l'humanité.
L'escouade du commandant ayant été envoyé à l'avant-poste après l'échec de leur dernière mission, Anis et Neon découvrent un bâtiment délabré et se disputent pour savoir quoi aménager en premier...