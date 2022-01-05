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Fort du succès de son jeu service et très longtemps demandé par les fans, SHIFT UP a annoncé une mini-série animée pour Goddess of Victory: NIKKE intitulée "Outpost: Off-Duty Tales".Mais comme son nom l'indique, pas de combat ou autre ici car ces épisodes seront centrés sur l'Avant-poste, la zone située entre l'Arc et le monde extérieur ravagé par les Raptures et où travaillent le Commandant et les Nikkes qu'il a rencontré. Le Commandant qui vit des "aventures" avec celles-ci...Le premier épisode "The Counters - First Time at the Outpost!" sera diffusé sur le 22 mai prochain, supposé sur YouTube mais je n'ai pas de confirmation.