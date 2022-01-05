profile
Shift Up
1
Likers
name : Shift Up
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/16/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 333
visites since opening : 736762
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Une mini-série animée pour Goddess of Victory: NIKKE
Actualité


Fort du succès de son jeu service et très longtemps demandé par les fans, SHIFT UP a annoncé une mini-série animée pour Goddess of Victory: NIKKE intitulée "Outpost: Off-Duty Tales".

Mais comme son nom l'indique, pas de combat ou autre ici car ces épisodes seront centrés sur l'Avant-poste, la zone située entre l'Arc et le monde extérieur ravagé par les Raptures et où travaillent le Commandant et les Nikkes qu'il a rencontré. Le Commandant qui vit des "aventures" avec celles-ci... .

Le premier épisode "The Counters - First Time at the Outpost!" sera diffusé sur le 22 mai prochain, supposé sur YouTube mais je n'ai pas de confirmation.
ex-Twitter - https://x.com/NIKKE_en/status/2055620547493671411
    tags : shift up nikke
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/16/2026 at 10:51 PM by masharu
    comments (1)
    suzukube posted the 05/16/2026 at 11:04 PM
    W
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo