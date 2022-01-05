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Cette semaine un certain doute a été jeté auprès des joueurs de The First Descendant, dans la mesure où le PDG de Nexon lui-même a déclaré via un document interne que le jeu service a échoué dans sa mission de rétention des joueurs et que cette information a été relayé sur Internet en mode "drama". Est-ce que le jeu va avoir son "End of Service" ? Certainement et évidemment un jour, mais pas dans le futur proche en tout cas.Afin de rassurer la communauté sur les informations qui ont conduit à ce drama, les développeurs ont tenu un livestream cette nuit. Ils ont réaffirmé leur volonté de proposer une expérience plus engageante et ont présenté dans les grandes lignes 3 phases d'amélioration dont la première devrait être complétée d'ici la mise à jour d'été de la saison 4 à venir. Refonte de la boucle de gameplay, améliorer l'accessibilité du jeu et s'appuyer davantage sur les fondations de ce qu'est "The First Descendant".Attendue pour la saison 4, Raven devrait être une légataire de type électrique, rejoignant le club avec Bunny, Sharen et Ines. Un nom qui rappelle évidemment une autre protagoniste/antagoniste de jeu coréen, une collaboration est pourtant déjà attendu par les joueurs assidus. Et sinon oui, en réponse aux questions des spectateurs, il y aura d'autres légataires masculins à l'avenir. Et pour info, la version ultime de Hailey sera disponible après l'introduction en jeu de Raven.Un nouveau mode sera également à venir, l'Assault dans lequel les joueurs pourront s'entraider et utiliser des éléments du décors comme des tourelles afin de stopper la progression des ennemis. Une beta afin de recueillir des avis sur ce mode sera proposée aux joueurs durant le mois de mai. Durant la partie FAQ du livestream avec les questions des spectateurs, les développeurs affirment chercher à introduire d'autres modes de jeu afin d'introduire de la variété et redynamiser l'activité des joueurs.Saison 4 introduira donc Raven (+ la version ultime d'Esmio) ainsi que le "combat final" contre Karel, l'antagoniste du jeu, Nexon précise qu'il ne s'agit évidemment pas de la fin du jeu et que le scénario continuera après, vers un nouvel arc narratif possiblement.Rendez-vous le 14 avril pour le prochain livestream (présentant la MAJ mensuelle dont les fameux skins gala).