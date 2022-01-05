description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
La compile Tomb Raider I-II-III Remastered se voit attribuer une MAJ ajoutant notamment un mode défis ainsi que 10 nouvelles tenues originales pour Lara. Le jeu est désormais disponible sur NS2 ainsi que mobile (iOS et Android).