10 nouvelles tenues et un mode défis pour Tomb Raider I-II-III Remastered
Actualité


La compile Tomb Raider I-II-III Remastered se voit attribuer une MAJ ajoutant notamment un mode défis ainsi que 10 nouvelles tenues originales pour Lara. Le jeu est désormais disponible sur NS2 ainsi que mobile (iOS et Android).
Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/03/tomb-raider-i-ii-iii-remastered-now-available-for-switch-2-ios-and-android-alongside-challenge-mode-update
    comments (2)
    taiko posted the 03/12/2026 at 04:36 PM
    Ces tenues sont horribles
    adamjensen posted the 03/12/2026 at 05:00 PM
    Ca reste sympa, mais les nouvelles tenues ne sont pas génial.
