profile
Overwatch 2
0
Likers
name : Overwatch 2
platform : Xbox Series X
editor : Activision Blizzard
developer : Blizzard Entertainment
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/09/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 285
visites since opening : 636412
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Overwatch - Aperçu des skins 2B, A2 et White
Actualité


Enième collaboration (pour les 2 concernés d'ailleurs) mais pas des moindre, Overwatch accueille du contenu de NieR: Automata demain. Pour l'occasion le compte japonais du jeu a partagé des concept-art.

Les fans l'avaient deviné, c'est bien Kiriko qui héritera de l'apparence de 2B. On a donc aussi un aperçu des nouveaux talismans et kunai.




Logique pour manier une épée à 2 mains, 2B sera jouée par Vendetta qui est l'un des dernières nouvelles héroïnes du jeu avant le second reboot d'Overwatch le mois dernier. L'épée aura d'ailleurs comme élément décoratif la tête d'Emile.




Enfin Ange ne sera pas écartée d'une nouvelle occasion d'avoir une apparence, celle-ci aura celle de White, la Commandante des YoRHa, ce qui rare pour noter qu'on ait ce personnage dans une collab avec NieR: Automata.




Notez que les apparences sont "légèrement" différentes avec les originaux, tout comme avec Street Fighter les designs sont ici censurés au niveau des fesses.

Wuyang et Vital hériteront des apparences de 9S et Adam respectivement.
ex-Twitter - https://x.com/jpPlayOverwatch
    tags : square enix microsoft blizzard nier overwatch nier automata
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/09/2026 at 09:30 AM by masharu
    comments (1)
    akinen posted the 03/09/2026 at 11:22 AM
    Si j’ai bien compris, le jeu qui a « Cammy » et nbr de personnages en culotte/string/mini-jupe censure les « fesses » de persos hors franchise.

    Si ça c’est pas hypocrite
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo