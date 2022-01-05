Actualité













Enième collaboration (pour les 2 concernés d'ailleurs) mais pas des moindre, Overwatch accueille du contenu de NieR: Automata demain. Pour l'occasion le compte japonais du jeu a partagé des concept-art.Les fans l'avaient deviné, c'est bien Kiriko qui héritera de l'apparence de 2B. On a donc aussi un aperçu des nouveaux talismans et kunai.Logique pour manier une épée à 2 mains, 2B sera jouée par Vendetta qui est l'un des dernières nouvelles héroïnes du jeu avant le second reboot d'Overwatch le mois dernier. L'épée aura d'ailleurs comme élément décoratif la tête d'Emile.Enfin Ange ne sera pas écartée d'une nouvelle occasion d'avoir une apparence, celle-ci aura celle de White, la Commandante des YoRHa, ce qui rare pour noter qu'on ait ce personnage dans une collab avec NieR: Automata.Notez que les apparences sont "légèrement" différentes avec les originaux, tout comme avec Street Fighter les designs sont ici censurés au niveau des fesses.Wuyang et Vital hériteront des apparences de 9S et Adam respectivement.