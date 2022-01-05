profile
Lollipop Chainsaw RePop
2
Likers
name : Lollipop Chainsaw RePop
platform : PC
editor : Kadokawa Games
developer : N.C
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 02/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 272
visites since opening : 619863
subscribers : 4
bloggers : 1
Lollipop Chainsaw RePOP montre également les 3 prochains costumes pour Juliet
Actualité


Avec le report de la version NS2 de Lollipop Chainsaw RePOP au 28 mai, Dragami Games a également montré de nouveaux visuels des 3 derniers costumes du concours d'artistes organisé l'an dernier. On a déjà le premier gagnant du concours et vu les artworks ici (décembre dernier), cette fois aujourd'hui c'est un aperçu in-engine, avec ce que devrait ressembler Juliet avec les 2 autres gagnants et le choix du studio.



La prochaine mise à jour présentera la deuxième création gagnante :
« Die Hard Patriot ».

Ce design percutant met en scène un bikini et un short inspirés du motif du drapeau américain.

Distribution prévue : début mars 2026 (PS / Xbox / PC)

Remarque : en raison des priorités de développement liées à l'édition Nintendo Switch 2, la mise à jour de la version Nintendo Switch devrait être publiée après le lancement de l'édition Switch 2. Nous vous remercions de votre compréhension.





Les autres costumes gagnants du concours,
« Succubus Juliet » et « Kogal », sont actuellement en cours de développement.

Dans le cadre de cette mise à jour, nous sommes heureux de vous présenter les images 3D de chaque costume.

De plus amples détails, notamment la date de distribution, seront annoncés dès qu'ils seront finalisés.
Restez à l'écoute pour les prochaines mises à jour.
    posted the 02/26/2026 at 08:35 AM by masharu
    comments (4)
    masharu posted the 02/26/2026 at 08:42 AM
    Ils lui ont mit un bide par rapport au concept-art du bikini USA, je suis pas fan... Mais la tenue succube est très classe .
    burningcrimson posted the 02/26/2026 at 08:52 AM
    masharu Le bidou c est plus dû à sa pose je pense. Sinon ouais la succube est mieux
    rogeraf posted the 02/26/2026 at 09:03 AM
    C'est le costume pompier qui est le plus attendu par des centaines de millions de joueurs
    leduclebowski posted the 02/26/2026 at 09:29 AM
    C'est bien ça, c'est ça qu'on veut. Et pas des femmes moche et pas sexy. Beurk
