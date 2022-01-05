Avec le report de la version NS2 de Lollipop Chainsaw RePOP au 28 mai, Dragami Games a également montré de nouveaux visuels des 3 derniers costumes du concours d'artistes organisé l'an dernier. On a déjà le premier gagnant du concours et vu les artworks ici (décembre dernier)
, cette fois aujourd'hui c'est un aperçu in-engine, avec ce que devrait ressembler Juliet avec les 2 autres gagnants et le choix du studio.
La prochaine mise à jour présentera la deuxième création gagnante :
« Die Hard Patriot ».
Ce design percutant met en scène un bikini et un short inspirés du motif du drapeau américain.
Distribution prévue : début mars 2026 (PS / Xbox / PC)
Remarque : en raison des priorités de développement liées à l'édition Nintendo Switch 2, la mise à jour de la version Nintendo Switch devrait être publiée après le lancement de l'édition Switch 2. Nous vous remercions de votre compréhension.
Les autres costumes gagnants du concours,
« Succubus Juliet » et « Kogal », sont actuellement en cours de développement.
Dans le cadre de cette mise à jour, nous sommes heureux de vous présenter les images 3D de chaque costume.
De plus amples détails, notamment la date de distribution, seront annoncés dès qu'ils seront finalisés.
Restez à l'écoute pour les prochaines mises à jour.