La prochaine mise à jour présentera la deuxième création gagnante :

« Die Hard Patriot ».



Ce design percutant met en scène un bikini et un short inspirés du motif du drapeau américain.



Distribution prévue : début mars 2026 (PS / Xbox / PC)



Remarque : en raison des priorités de développement liées à l'édition Nintendo Switch 2, la mise à jour de la version Nintendo Switch devrait être publiée après le lancement de l'édition Switch 2. Nous vous remercions de votre compréhension.





Les autres costumes gagnants du concours,

« Succubus Juliet » et « Kogal », sont actuellement en cours de développement.



Dans le cadre de cette mise à jour, nous sommes heureux de vous présenter les images 3D de chaque costume.



De plus amples détails, notamment la date de distribution, seront annoncés dès qu'ils seront finalisés.

Restez à l'écoute pour les prochaines mises à jour.