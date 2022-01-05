Collection









Vous reprendriez un peu de figurines? En complément du précédent article collection déjà complet, voici une figurine officielle de Jinx du jeu League of Legends par les coréens de JND Studios.Figurine premium avec des cheveux synthétiques. Dimension et poids : 31cm sur 35cm sur 63.5cm (échelle 1/3) ; 7kg. Comptez +2600€ pour celle-ci, les précommandes sont ouvertes depuis le 6 février mais la figurine est déjà sold-out sur le site officiel de JND Studios.Et on finit la semaine avec une énième figurine de Mai Shiranui, elle aussi officielle et produite par PJ Studio.Dimensions: 20cm su 22cm sur 25.6cm (échelle 1/6).