League of Legends
3
Likers
name : League of Legends
platform : PC
editor : N.C
developer : N.C
genre : multiplayer
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 02/08/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 261
visites since opening : 597599
subscribers : 4
bloggers : 1
[Figurine] Jinx par JND Studios
Collection
Vous reprendriez un peu de figurines ? En complément du précédent article collection déjà complet, voici une figurine officielle de Jinx du jeu League of Legends par les coréens de JND Studios.




Figurine premium avec des cheveux synthétiques. Dimension et poids : 31cm sur 35cm sur 63.5cm (échelle 1/3) ; 7kg. Comptez +2600€ pour celle-ci, les précommandes sont ouvertes depuis le 6 février mais la figurine est déjà sold-out sur le site officiel de JND Studios.

JND Studios, un jour j'aurais leur figurines d'EVE et Tachy...

Et on finit la semaine avec une énième figurine de Mai Shiranui, elle aussi officielle et produite par PJ Studio.




Dimensions: 20cm su 22cm sur 25.6cm (échelle 1/6).
    tags : lol snk the king of fighters kof league of legends riot games
    posted the 02/08/2026 at 09:21 PM by masharu
    comments (1)
    hypermario posted the 02/08/2026 at 10:07 PM
    La classe ! les details sont manifiques !
