Actualité

Anissa, l'une des exécutrices les plus redoutables et les plus loyales de l'Empire Viltrum, est dotée d'un caractère bien trempé qui alimente sa volonté implacable de conquérir les civilisations qui, selon elle, seraient mieux loties sous l'ordre des Viltrumites, et elle n'a que peu de patience pour ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Extrêmement puissante et rapide, même selon les standards viltrumites, elle ne recule devant rien pour s'assurer que les planètes sont prêtes à être conquises.



Dans Invincible VS, Anissa est une combattante « Striker » de premier plan qui utilise sa vitesse et sa force incroyables pour rester proche de ses adversaires avec des attaques fulgurantes, des coups multiples et des combos rushdown.







Présentation de 2 nouveaux personnages pour le prochain jeu de combat à venir le 30 avril prochain sur l'univers des comics Invincible, Anissa et Lucan deux membres de l'Empire de Viltrum. Focus sur Anissa :