name : Invincible VS
platform : PC
editor : Skybound Games
developer : Quarter Up
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 01/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 249
visites since opening : 578022
subscribers : 4
bloggers : 1
Invincible VS - Trailer Anissa
Actualité


Présentation de 2 nouveaux personnages pour le prochain jeu de combat à venir le 30 avril prochain sur l'univers des comics Invincible, Anissa et Lucan deux membres de l'Empire de Viltrum. Focus sur Anissa :



Anissa, l'une des exécutrices les plus redoutables et les plus loyales de l'Empire Viltrum, est dotée d'un caractère bien trempé qui alimente sa volonté implacable de conquérir les civilisations qui, selon elle, seraient mieux loties sous l'ordre des Viltrumites, et elle n'a que peu de patience pour ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Extrêmement puissante et rapide, même selon les standards viltrumites, elle ne recule devant rien pour s'assurer que les planètes sont prêtes à être conquises.

Dans Invincible VS, Anissa est une combattante « Striker » de premier plan qui utilise sa vitesse et sa force incroyables pour rester proche de ses adversaires avec des attaques fulgurantes, des coups multiples et des combos rushdown.




Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/01/invincible-vs-adds-anissa-lucan
    tags : invincible quarter up skybound games
    victornewman
    posted the 01/26/2026 at 09:41 PM by masharu
    comments (0)
