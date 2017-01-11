Playground Games a dévoilé hier Fable lors du Xbox Développer Direct , prévu pour cet automne sur PC, Xbox Series X|S et PS5, nous ne nous attendions honnêtement pas à voir ce jeu sur la Switch 2, mais selon Jez Corden de Windows Central, il est actuellement « à l'étude » pour la console Nintendo.
Jez Corden s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour confirmer cette information, précisant qu'elle « n'est pas définitive à 100 % », mais si l'on en croit ses dires, il semblerait que Xbox et Playground Studios étudient au moins la viabilité d'un portage sur Switch 2.
« On m'a dit que Fable sur Nintendo Switch 2 n'est pas encore confirmé à 100%, mais que c'est à l'étude pour l'avenir. »
L'avenir nous dira si la version Nintendo Switch 2 verra le jour, mais si elle voit le jour elle passera par une belle performance d'optimisation.
après porter leur moteur maison, c'est aussi se donner la possibilité d'amener sur support Nintendo plus facilement les Forza Horizon, car il me semble, c'est le meme moteur.
Le talon d'Achille. Mais ça serait une première.
Ça aurait été forcément bcp plus trivial si basé sur du Unreal Engine qu'un moteur maison jamais porté.
TW4 sera probablement bien plus ambitieux techniquement j'imagine et a l'image de TW3 et Cyberpunk et ils le sortiront sur S2, et c'est pas pour rien qu'ils ont abandonné leur moteur maison après les deboires des portages consoles de leurs jeu qui sont au mieux acceptables, au pire désastreux..
Tout comme tu peux pas sortir un jeu que sur xbox series X
Mais pour ce type de jeux, ça doit bien faire chier les développeurs.
Par exemple tu prend farming simulator edition signature sur switch2, je n'imagine même plus y jouer en portable avec tous ce que j'ai comme véhicule, bâtiment etc.
C'est simple, il t'autorise une limite de 2000. J'en suis a 1400.
Quand tu achète un véhicule, ça te coute des points, variables, de 2 jusqu'à 20. Et si tu rachète le même véhicule, ça ne te coute plus que 1 point.
Sur xbox série la limite est de 3500 je crois. Sachant que tu démare pas a 0,vu que sur la map, il y a deja quelque véhicule, bâtiment de présent.
Sur ps4, farming simulator 15, il y avais pas ce système de point. Et donc il etais possible de faire ramer la ps4 a mort. Je tourner a 1 fps avant que la consoles crash. Suffiser juste d'acheter des véhicule, et de les stocker au même endroit.
Les épisodes suivant on eu cette limite d'imposer pour éviter que ça devienne injouable, ou que la consoles crash.
Mais ça te fais baisser les fps , surtout si tu stock trop de matériel au même endroit.
Mais en portable, je te raconte pas comment les fps vole pas haut, et je parle pas de la résolution. Il y a des plaque d'immatriculation sur les véhicule qui sont illisible, ou quand tu mets la vu intérieur, le compteurs de vitesse, est en basse définition....
D'ailleurs je me demande si le jeux crashera pas avant la limite des 2000 points....en portable.....
Bref c'est ce que je voulais dire par talon d'Achille. Si il y avais pas de mode portable pour se farming, la limite aurait etais plus haute......
Mais bon avec 2000 point, tu peut faire toute les cultures, animaux, et industries. Faut juste pas considérer d'acheter tous les véhicules du jeux. Faut racheter plusieurs fois le même pour économiser les points.
Mais bon je le dit, farming edition signature, en mode portable, passer les 1000 points, faut oublier.