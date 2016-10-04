Ce soir à la télé...
group information
Ce soir à la télé...
16
Likes
Likers
name : Ce soir à la télé...
title : Ce soir à la télé...
screen name : cesoiralatele
url : http://www.gamekyo.com/group/cesoiralatele
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 04/10/2016
last update : 12/06/2025
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
tags :
articles : 175
visites since opening : 354971
subscribers : 5
bloggers : 3
channel
members (5)
more members
Ce soir à la télé...Lard de Miyazaki prend son envol...

1992



Réalisé et écrit par Hayao Miyazaki

Dans l’entre-deux-guerres, en pleine montée du fascisme, quelque part en Italie, Marco Pagot, pilote hors-pair épris de liberté, est victime d’un sortilège. Il devient chasseur de prime, et établit son repaire sur une île déserte de l’Adriatique. Surnommé Porco Rosso par ses ennemis, les pirates de l’air et brigands de tout poil, il affronte les meilleurs aviateurs en duel aérien à bord de son splendide hydravion rouge. Guidé par le souvenir de ses compagnons d’armes et par son esprit de solidarité, il vole au secours des faibles et un jour rencontre l’amour. Mais qui percera le secret de sa métamorphose ?


France4 à 21H05
Durée : 1H35
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 12/06/2025 at 07:30 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    newtechnix posted the 12/06/2025 at 08:15 PM
    Pour ceux qui sont vraiment fan:
    -IMAX says multiple Studio Ghibli films will get 4K restorations and release in theaters next year
    -Studio Ghibli is directly overseeing the restorations
    idd posted the 12/06/2025 at 08:53 PM
    newtechnix
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo