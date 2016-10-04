description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée.
Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
Dans l’entre-deux-guerres, en pleine montée du fascisme, quelque part en Italie, Marco Pagot, pilote hors-pair épris de liberté, est victime d’un sortilège. Il devient chasseur de prime, et établit son repaire sur une île déserte de l’Adriatique. Surnommé Porco Rosso par ses ennemis, les pirates de l’air et brigands de tout poil, il affronte les meilleurs aviateurs en duel aérien à bord de son splendide hydravion rouge. Guidé par le souvenir de ses compagnons d’armes et par son esprit de solidarité, il vole au secours des faibles et un jour rencontre l’amour. Mais qui percera le secret de sa métamorphose ?
-IMAX says multiple Studio Ghibli films will get 4K restorations and release in theaters next year
-Studio Ghibli is directly overseeing the restorations