Actualité

Après War Thunder et ses 3 héroïnes Senrai Maidens, c'est au tour du jeu F2P Asphalt Legends d'avoir sa part "anime" avec ici une collaboration avec les idoles et virtual youtubers de hololive production. L'évènement a commencé hier et dure jusqu'au 13 novembre.4 streameuses serviront de customisation pour les véhicules : IRyS pour la Porsche 911 GT3 RS, Kiara Takanashi pour la Nissan GT-R50 Italdesign, Ollie Kureiji pour la Glickenhaus 003S et Nerissa Ravencroft pour la Noble M600 Speedster. D'autres customisation avec plusieurs vtubers concerneront les Ford Mustang RTR Spec 5-FD, Vanda Electrics Dendrobium et Honda Civic Type R.Pour l'occasion, IRyS et Cover (la société derrière hololive) ont produit une musique originale pour cette collaboration, intitulée Escalate.Je vous avoue que je préfère Carbonated LoveJe vous laisse deviner qui est ma favorite des 4 vtubers