Collaboration Asphalt Legends x hololive
Actualité


Après War Thunder et ses 3 héroïnes Senrai Maidens, c'est au tour du jeu F2P Asphalt Legends d'avoir sa part "anime" avec ici une collaboration avec les idoles et virtual youtubers de hololive production. L'évènement a commencé hier et dure jusqu'au 13 novembre.



4 streameuses serviront de customisation pour les véhicules : IRyS pour la Porsche 911 GT3 RS, Kiara Takanashi pour la Nissan GT-R50 Italdesign, Ollie Kureiji pour la Glickenhaus 003S et Nerissa Ravencroft pour la Noble M600 Speedster. D'autres customisation avec plusieurs vtubers concerneront les Ford Mustang RTR Spec 5-FD, Vanda Electrics Dendrobium et Honda Civic Type R.

Pour l'occasion, IRyS et Cover (la société derrière hololive) ont produit une musique originale pour cette collaboration, intitulée Escalate.



Je vous avoue que je préfère Carbonated Love .



Je vous laisse deviner qui est ma favorite des 4 vtubers .

Gamesoft - https://asphaltlegends.com/fr/news/hololive
    posted the 10/17/2025 at 04:26 PM by masharu
    comments (2)
    altendorf posted the 10/17/2025 at 04:37 PM
    Ils veulent tous surfer sur la hype "anime"
    darkxehanort94 posted the 10/17/2025 at 04:55 PM
    Vous plaignez pas, sur HSR notre prochaine Waifu est aussi utile qu'u boulet aux pieds.
