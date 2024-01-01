accueil
J'aime me faire des films
group information
8
Likes
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
nindo64
,
minx
,
shanks
,
almightybhunivelze
,
opthomas
,
escobar
,
gankutsuou
name :
Critiques Cinéma
title :
J'aime me faire des films
screen name :
pressescinema
url :
http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website :
http://
creator :
nicolasgourry
creation date :
01/01/2024
last update :
09/26/2025
description :
Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles :
174
visites since opening :
363667
subscribers :
2
bloggers :
1
nicolasgourry
(creator)
channel
members (2)
kevinmcca
nicolasgo
more members
[Bande Annonce] Avatar : De Feu et de Cendres
Réalisé James Cameron : Terminator / Aliens le retour / Abyss / Terminator 2 / True Lies / Titanic / Avatar
Le troisième volet de la saga "Avatar".
17 Décembre 2025
PS :
Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=Zegl3vxOPjM&t
tags :
1
Like
Who likes this ?
gasmok2
posted the 09/26/2025 at 08:01 AM by
nicolasgourry
comments (
7
)
gasmok2
posted
the 09/26/2025 at 08:12 AM
Je vais peut-être me faire chier dessus par les esthètes du bon goît...mais j'ai hyper hâte (même si l'effet de surprise est passé)
On peut ce qu'on veut de Cameron, mais il a le don de prendre des histoires simples et de les raconter d'une manière assez magistrales.
ratchet
posted
the 09/26/2025 at 08:13 AM
J’ai l’impression de voir exactement le 1 et 2 c’est dingue…
rogeraf
posted
the 09/26/2025 at 08:14 AM
Il m'a l'air plus ambitieux qu'Avatar 2, c'est bien.
J'aimerais savoir, si quelqu'un sait : version 3D ou pas pour celui la ?
Je préfère le voir en 3D, ayant les deux premiers films en Blu-ray 3D qui permet de relancer la PS4 PRO de temps en temps !
pimoody
posted
the 09/26/2025 at 08:18 AM
Vu au cinéma, une bande annonce qui ne m'a fait aucun effet, mais je n'ai déjà pas accroché au 2 (malgré les séquences sous-marines). Le 1 avait encore quelque chose en découverte, mais au final hormis un aspect de plus en plus artificiel alors que c'est techniquement de plus en plus réussi (il y a cette sensation style jeux-vidéo très avancé quand même), ça me procure rien du tout en terme de réel d'intérêt. Cela dit les expériences en 3D en IMax reste impressionnante visuellement.
Le concept de base est intéressent de cette saga, mais pour le scénario, les personnages et les enjeux, c'est quand même pas folichon... Après forcément c'est américano centrer.
rogeraf
posted
the 09/26/2025 at 08:54 AM
pimoody
c'est comme les Marvels, c'est du "pop corn". C'est pour ca que le coté 3D c'est vraiment bien pour un film comme ca sans trop de profondeur, mais avec de la profondeur (3D)
pimoody
posted
the 09/26/2025 at 09:41 AM
rogeraf
oui quitte à le voir faut le voir dans de bonnes conditions en 3D ça change beaucoup à l’expérience en IMAX 3D laser.
mrvince
posted
the 09/26/2025 at 10:23 AM
Tu me dis que c'est une bande annonce du 1 ou du 2 je te crois... C'est impressionnant techniquement ok mais encore la meme histoire serieux ? Un nouveau peuple et au final la guerre contre les humains a la fin. Ce sera en VOD je me ferais plus avoir.
