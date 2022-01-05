profile
Street Fighter 6
Street Fighter 6 - Trailer C. Viper
Actualité


C'est donc en marge du Tokyo Game Show via sa propre présentation que Capcom dévoile le gameplay du second personnage du 3e passe saisonnier : l'agent spécial C. Viper, de retour dans le game après son rôle secondaire dans le dernier opus.

Les joueurs présents au TGS pourront la tester au stand Capcom. Si elle garde ses coups de SF4, son moveset a été amélioré avec de nouveaux coups. C. Viper sera disponible le 15 octobre prochain.




    tags : capcom street fighter street fighter 6 sf6
    osiris67
    posted the 09/24/2025 at 02:59 PM by masharu
    osiris67 posted the 09/24/2025 at 03:21 PM
    Il est ravagé le perso a sauter partout mais il est classe.
    victornewman posted the 09/24/2025 at 03:39 PM
    monstrueuse !!!
