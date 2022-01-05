Actualité









C'est donc en marge du Tokyo Game Show via sa propre présentation que Capcom dévoile le gameplay du second personnage du 3e passe saisonnier : l'agent spécial C. Viper, de retour dans le game après son rôle secondaire dans le dernier opus.Les joueurs présents au TGS pourront la tester au stand Capcom. Si elle garde ses coups de SF4, son moveset a été amélioré avec de nouveaux coups. C. Viper sera disponible le 15 octobre prochain.