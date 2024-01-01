24 Décembre 2025

Réalisé par Paul Feig : Mes meilleures amies / SpySynopsis : Millie fait le ménage dans la maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, située au grenier. Pour Millie, ce travail représente une chance de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne, Nina, se montre de plus en plus toxique. Lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre ne peut être verrouillée que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard...