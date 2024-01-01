J'aime me faire des films
group information
Critiques Cinéma
8
Likes
Likers
name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
url : http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 09/17/2025
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles : 171
visites since opening : 357950
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
members (2)
more members
[Bande Annonce] La femme de ménage


Réalisé par Paul Feig : Mes meilleures amies / Spy

Synopsis : Millie fait le ménage dans la maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, située au grenier. Pour Millie, ce travail représente une chance de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne, Nina, se montre de plus en plus toxique. Lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre ne peut être verrouillée que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard...

24 Décembre 2025

PS : Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=MWZEkkue62M
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 09/16/2025 at 07:25 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    abookhouseboy posted the 09/16/2025 at 08:28 PM
    Le réalisateur est un véritable tâcheron, pas sûr que Sydney arrive à y sauver grand chose.
    adamjensen posted the 09/16/2025 at 08:31 PM
    Ce sera sans doute pas un grand film, mais ca peut être intéressant.
    marcelpatulacci posted the 09/16/2025 at 08:41 PM
    lalérebien
    akinen posted the 09/16/2025 at 10:28 PM
    Ma femme et ma fille ont lu le livre. Paraît qu’il est super mais visiblement la « communauté » est dégouté par le trailer.
    micheljackson posted the 09/17/2025 at 10:24 AM
    akinen
    probablement une "communauté" de boudins qui ne supportent pas la beauté de Sydney Sweeney.
    vohmp posted the 09/17/2025 at 11:39 AM
    abookhouseboy c'est sûr le spécialiste de comédie féminine nulle c'est à lui qu'on doit ce chef d'oeuvre de Ghostbuster
    pharrell posted the 09/17/2025 at 11:42 AM
    Ma copine est fan de la saga littéraire, ça fera une idée de film à aller voir.
