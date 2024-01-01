J'aime me faire des films
channel
[Bande Annonce] Retour à Silent Hill


Réalisé par Christophe Gans : Crying Freeman / Le Pacte des loups / Silent Hill

Synopsis : James est un homme brisé par sa séparation avec son grand amour. Un jour, une mystérieuse lettre lui parvient et le rappelle à Silent Hill pour l’envoyer à la recherche de la femme qu’il aime. Là-bas, il se retrouve dans une ville qu’il connaissait jadis, mais qui semble avoir été transformée par un esprit maléfique inconnu. Alors que James pénètre plus profondément dans cette obscurité effrayante, il rencontre de terrifiantes figures, parfois familières. Il commence alors à se demander s’il devient fou et lutte contre lui-même pour trouver un sens à cette étrange réalité, afin de parvenir à sauver son amour.

4 Février 2026

PS : Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=I-wc6Cxegj8
    ouken
    posted the 08/30/2025 at 04:30 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    bennj posted the 08/30/2025 at 06:01 PM
    Franchement je le sens très bien perso
    madmovies posted the 08/30/2025 at 06:42 PM
    Tout le contraire de moi la BA ma refroidit direct, j'espère me tromper...
    derno posted the 08/30/2025 at 06:59 PM
    Gans c'est vraiment le réal que j'aimerais voir plus souvent, ça filmo c'est quoi au final? crying freeman, le pacte des loups, silent hill et maintenant sa suite....je me demande ce qui coince pour lui, ses films font de plutôt bon scores.
    pimoody posted the 08/30/2025 at 07:27 PM
    derno pas mal de projet annulé. Il est plutôt atypique avec une vrai patte artistique, sûrement qu’il ne transige pas avec les prods sur certaines choses. Mais au moins sa filmo est bonne avec de la personnalité.
    marchand2sable posted the 08/30/2025 at 07:32 PM
    Que ça fait cheap quand-même...
    nicolasgourry posted the 08/30/2025 at 07:34 PM
    derno pimoody il a aussi réalisé "La Belle et La Bête" en 2014.
    derno posted the 08/30/2025 at 08:21 PM
    nicolasgourry
    c'est vrai, je l'avais complètement zappé...j'avoue que même si le film est bon (ça n'est pas une affirmation, je ne sais pas ce que le film vaut) le thème ne m'emballait pas plus que ça donc j'ai fait l'impasse dessus.
    elenaa posted the 08/30/2025 at 08:28 PM
    Ai-je le droit de dire que la bande annonce me donne envie d'aller voir le film ?
    marcelpatulacci posted the 08/30/2025 at 08:36 PM
    Team plutôtconfiant
    vyse posted the 08/30/2025 at 09:18 PM
    Je suis le seul a sentir le nanard arriver ? Les effets spéciaux sont dégueu a mort
    shido posted the 08/31/2025 at 04:54 AM
    elenaa non
    elenaa posted the 08/31/2025 at 06:23 PM
    shido Cool, mon avis change pas tho
