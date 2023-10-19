accueil
Actu anime / manga et bien plus !
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
name :
Manga - Verse
title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
url :
http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
http://
creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
08/27/2025
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles :
350
visites since opening :
625293
subscribers :
15
bloggers :
7
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
[Netflix] Alice in Borderland saison 3 / Nouvelle BA
Divers
Le 25 septembre sur Netflix.
https://m.youtube.com/watch?v=IkyV2EA622g&t=17s
2
Likes
Who likes this ?
sdkios
,
thekingman1
posted the 08/26/2025 at 09:35 PM by
yanssou
comments (
2
)
ioop
posted
the 08/27/2025 at 08:21 PM
vivement
cubia
posted
the 08/28/2025 at 06:52 AM
J'ai hâte de voir cette dernière saison, mais y'a quand même un détail qui me chiffonne... Banda a décidé de rester dans le Borderland à la fin de la saison 2. Comment est-ce qu'il se retrouve dans le monde réel à donner la carte à Alice ?
Le coup de nous montrer la mort d'Alice dans le trailer me paraît trop "gros" comme spoiler, donc j'ai envie de croire qu'il survivra (et honnêtement ce serait mérité après toute la merde qu'il a du traverser). Sans compter que le flinguer dans la toute dernière saison serait vraiment con de la part de Netflix...
De ce que je comprends via le trailer, Ann (morte dans le Borderland mais qui a été réanimée IRL) se souvient de tout. Usagi termine dans le Borderland suite à l'accident de voiture (?) et Alice est contraint d'y retourner via l'injection qu'Ann va lui faire et ne dispose que de 2 minutes (ce qui peut représenter plusieurs jours dans le Borderland).
Honnêtement, cette série est quand même très bonne globalement et j'espère que Netflix va pas se foirer en dézinguant le perso principal. J'aimerais bien :
- Une belle fin pour Alice, Usagi, leur enfant (qu'on voit rapidement), Ann
- Que Banda ne soit pas le joker (ce serait une sacré déception)
- Que l'identité du joker soit enfin dévoilée et que ce soit surprenant
Allez, encore 1 mois à tenir...
