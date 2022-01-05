profile
EVE dans TEKKEN 8 ?
Actualité


Kim Hyung-tea le producteur du jeu Stellar Blade et accessoirement le fondateur du studio coréen Shift Up a tranquillement répondu à Katsuhiro Harada hier sur Twitter qu'il souhaiterait voir EVE dans TEKKEN 8 si ce n'était pas "lui-même". Car effet c'est un très grand fan de la série de Namco, au point de dédier un entrainement physique... (c'est une blague, enfin je suppose ).



Au départ, Katsuhiro Harada répondait juste à un tweet d'un compte connu pour relayer des contenus de Shift Up que lui et Hyung-tea s'étaient rencontré aux Game Awards l'an dernier et qu'il admirait le travail de son homologue.



Le passe saisonnier actuel se termine cet hiver avec l'introduction d'une nouvelle combattante : Miary Zo (on en parlait ici), donc une potentielle collaboration ne pourrait se réaliser avant la fin 2026.

Je ne sais pas vous, mais personnellement j'aimerais plutôt Tifa Lockhart qui collerait parfaitement au gameplay, mais ces bougres de chez Square Enix ont choisi Clive Rosfield, après avoir déjà choisi Noctis pour une collaboration sur TEKKEN 7... J'aimerais tellement mieux un SoulCalibur avec EVE en personnage invité.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/stellar-blade-director-asks-tekken-producer-to-add-eve-to-the-game-after-a-nostalgic-exchange-of-their-storied-past/
    tags : bandai namco tekken 8 shift up stellar blade
    posted the 08/22/2025 at 05:50 PM by masharu
    comments (2)
    fuji posted the 08/22/2025 at 06:11 PM
    Perso j'aurais aimé baki voir yujiro (ou les 2!) qui collerait grave au jeu.
    C'est un peu les kazuya et heihachi du manga.
    fritesmayo76 posted the 08/22/2025 at 08:23 PM
    Que ce soit Tifa ou Eve les deux seront nerfées au niveau de leurs corps..
