C'est lors du livestream promis avec l'annonce du pack Secret Trilogy DX que Koei Tecmo et Gust ont donné la date de sortie : ça sera pour le 13 novembre sur NS1/NS2/PS4/PS5 et Steam, achat groupé ou en individuel. Les joueurs qui ont des données de sauvegardes des jeux originaux auront des bonus pour mieux recommencer l'aventure.Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX ajoute Romy Vogel, Agatha Harmon et Kilo Shiness comme nouveaux personnages jouables ainsi que des histoires annexes situées entre le premier et le second opus.Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX ajoute une histoire annexe avec les protagonistes du premier opus Empel Vollmer et Lila Decyrus ici jouables.Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key DX ajoute Clifford Diswell et Serri Glaus (jouables de base dans le second) ainsi que Kilo Shiness avec plusieurs histoires annexes concernant ces derniers.Ces 3 versions deluxe auront des améliorations ergonomiques par rapport aux jeux originaux comme l'ajout dans Atelier Ryza 3 DX d'une nouvelle monture qui récupère automatiquement les ingrédients.Les nouveaux artworks de Lila, Serri, Agatha, Romy et Kilo (ainsi que le keyart du pack Secret Trilogy DX) :Enfin, Koei Tecmo annonce que les 3 jeux ont cumulé 2,5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.