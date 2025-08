L'éditeur japonais Alphapolis, connu pour ses light novels et mangas, a déclaré avoir acquis entièrement le studio d'animation WHITE FOX (Re:ZERO ,Steins;Gate) qui devient ainsi une de ses principale filiale pour adapter ses propres licences en anime.

Le film Whoever Steals This Book sortira prochainement le 26 décembre au Japon.

Like

Who likes this ?

posted the 08/02/2025 at 05:01 PM by yanssou