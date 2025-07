Actualité







Avis aux joueurs mobile et aux fans de Shift Up, une nouvelle présentation pour le jeu Goddess of Victory: NIKKE aura lieu dans quelques minutes (midi / 12h30 heure française), comme à chaque été il s'agit de l'évènement estivale. Cette fois, l'intrigue "en maillot de bain" aura lieu dans un bateau de croisière hanté...Je ferais un récap' dans l'après-midi en mettant à jour cet article.En complément d'information, on apprend ce matin que les bannières spéciales pour les Nikkes Rupee (hivers 2022), Annie (hivers 2022), Mary (été 2022), Neon (été 2022), Gouverne (été 2023) et Anis (été 2023) seront rerun en septembre.