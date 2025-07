Après Street Fighter 6, c'est au tour de TEKKEN 8 d'avoir sa mise à jour estivale, avec l'ajout payant ici de maillots de bain pour notamment Xiaoyu et Lili et ainsi que pour Anna du second passe saisonnier actuellement en cours. Dévoilés durant la présentation de cette nuit.

posted the 07/07/2025 at 07:59 AM by masharu