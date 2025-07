Date de sortie : 5 Novembre 2025

Réalisé par Edgar Wright : Shaun of the Dead / Hot Fuzz / Le Dernier Pub avant la fin du monde / Baby Driver / Last Night in Sohosynopsis : Ben Richards (Glen Powell), ouvrier désespéré prêt à tout pour sauver sa fille gravement malade, accepte l’impensable : participer à ce show mortel, poussé par Dan Killian (Josh Brolin), son producteur aussi charismatique que cruel. Mais personne n’avait prévu que Ben, par sa rage de vivre, son instinct et sa détermination, devienne un véritable héros du peuple… et une menace pour tout le système.Alors que les audiences explosent, le danger monte d’un cran. Ben devra affronter bien plus que les Hunters : il devra faire face à un pays entier accro à le voir tomber.