qui est le deuxième film de la trilogie Mobile Suit Gundam Hathaway s'annonce en teaser pour une sortie en hiver 2026.

Coté manga , la saga Gundam continue avec un nouveau titre intitulé Mobile Suit Gundam Eight dont l’histoire est assurée par Hajime Kamoshida (Rascal does not dream) avec des dessins fait par Shûei Takagi (Mobile Suit Gundam Battle Operation - Code Fairy)

Clap de fin pour le manga Vinland Saga de Makoto Yukimura qui se terminera avec son 220e chapitre le 25 juillet. Le manga Ao Ashi tire aussi sa révérence et ce conclura avec son chapitre 410 de son quarantième tome, l’auteur reviendra au printemps prochain pour un nouveau manga.

Pour les fans des manga Lovecraft , les éditions Ki-oon annonce L'Indicible de Gou Tanabe dans leur catalogue. Un unique volume qui sortira le 4 septembre au prix de 18€ en grand format et en couverture similicuir.

Premier visuel pour l’anime Jaadugar : A Witch in Mongolia qui sortira en 2026 et assuré par le studio Science Saru.

L’anime Shabake s’offre un premier visuel et trailer pour une diffusion en octobre au Japon.

L’anime original Towa no Yugure s’annonce en trailer et sera diffusé en octobre au Japon , un projet inédit du studio d’animation P.A. WORKS.

Nouveau trailer pour le premier film de la trilogie Demon Slayer La Forteresse Infinie qui sortira le 17 septembre dans les salles françaises.

Dernier trailer pour la saison 2 de My Dress Up Darling qui débutera samedi prochain sur Crunchyroll.