Basé sur le Light Novel Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken de Saeki San.



Amane Fujimiya est le voisin de Mahiru Shiina, une étudiante connue pour sa beauté angélique et ses excellentes notes. Amane est un étudiant ordinaire qui ne lui a jamais vraiment adressé la parole.



Un jour, en rentrant de l'école, il croise Mahiru Shiina qui lui rend son parapluie en lui disant que son appartement est sale et qu'il devrait le ranger. Ainsi débute une relation entre un ange à la langue acérée et un étudiant ordinaire.

C’est via une courte vidéo postée sur YouTube que la date est officielle.La saison 2 de l’incroyable The Angel Next Door Spoils Me Rotten sortira en avril 2026 sur nos écrans.Hormis le studio d’animation qui sera toujours Studio Project No.9, on ne sait rien d’autre à part que les seiyu resteront les mêmes.Voici d’ailleurs un résumé de la saison 1 :Et le trailer en question :