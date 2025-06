Actualité

A moins d'une semaine de la sortie PC, PlayStation a publié aujourd'hui une vidéo pour rappeler l'existence de BD animée servant de préquelle à Stellar Blade, où EVE et Tachy s'entrainent. Disponible à la même adresse pour ceux qui ont loupé ça : https://stellarblade-comic.com Par ailleurs j'en profite pour le préciser, demain vers midi se tiendra la présentation (que je posterais également) dédiée à la collaboration entre NIKKE et Stellar Blade où on découvrira EVE dans le jeu mobile. La collaboration commercera le même jour que la sortie PC et l'ajout du DLC NIKKE dans Stellar Blade.Un artwork de promotion a déjà été diffusé (ou fuité) au Japon. Lily et Raven semblent être également de la partie sur cet event de collaboration entre les 2 IP de Shift Up. En retour le même jur, des skins NIKKE ainsi qu'un mini-jeu répliquant le gameplay du jeu mobile et Scarlet en boss seront en DLC pour les joueurs de Stellar Blade à la même date de sortie de la version PC la semaine prochaine. Un skin spécial "Stellar Blade" (et payant) pour Scarlet sera aussi disponible dans NIKKE.