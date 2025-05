Makoto Yukimura, l’auteur visionnaire de Vinland Saga, est sur notre plateau. Après plus de 20 ans passés à explorer la complexité de la violence et les chemins de la rédemption, il nous partage ses réflexions profondes sur la paix. Un échange rare avec un mangaka dont la plume écoute le monde.

"Je veux que plus de gens craignent la guerre comme je la crains, c'est pour ça que j'écris Vinland Saga." Invité du Festival international de la ‪@bdangouleme‬, Yukimura Makoto a confié à Augustin Trapenard pour Brut. les secrets de son manga "Vinland Saga".

