Actualité

Delia est une noble princesse sûre d'elle, qui brise ses adversaires avec une puissante épée à deux mains. Avec un sens inébranlable de la justice et une élégance fière, elle gagne la confiance de tous ceux qu'elle rencontre.







Je poste quelques semaines de retard, mais le dev log du mois de mai sur Vindictus: Defying Fate me permet de vous partager la vidéo de présentation de Delia, un des personnages jouables du jeu, et de rappeler qu'une nouvelle phase de test aura lieu courant juin.Une nouvelle période de test sur Vindictus: Defying Fate aura lieu courant juin sur Steam et vous permettra d'interagir avec d'autres joueurs. De quoi vous permettre de tester les nouvelles emotes présentées ci-dessus. La "physique" à de quoi de quoi mettre un claque aux émotes de The First Descendant du même éditeur...Pour les curieux, voici également la vidéo de présentation du demi-géant Karok, le 4e personnage jouable présenté un peu plus tôt.