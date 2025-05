La saison 2 de My Dress-Up Darling s'offre un nouveau teaser pour une diffusion en juillet sur Crunchyroll.

Premier visuel et teaser pour l'anime Ninja to Gokudou qui sortira cet automne au Japon.

En attendant sa sortie en France, le dernier film Détective Conan Le Flashback du Borgne à fait carton plein au Japon avec 10,4 milliards de yens de recettes au Box-Office en 19 jours, pour ce record, un trailer spécial et une affiche commémorative de Gosho Aoyama à été dévoilés pour l'occasion.

