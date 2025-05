Coco a toujours été passionnée par la magie. Hélas, les seules personnes habilitées à la pratiquer sont les sorciers. C'est un don qu'ils obtiennent à la naissance et qu'ils protègent jalousement.

Un jour, un sorcier du nom de Kieffrey arrive dans le village de Coco et c'est en le voyant à l'œuvre qu'elle comprend la véritable nature de la magie : elle se dessine ! À partir de cet instant,Coco va découvrir un monde merveilleux dont elle ne soupçonnait pas l'existence...

L'atelier des sorciers est une excellente surprise me concernant, un de ces points fort reste son large univers qui est d'une richesse démesuré et très imaginatif. Les personnages, bien que très attachants, sont sublimés par des dessins magnifiques qui mettent en valeur les détails des personnages et des décors grâce à une finesse de trait exceptionnelle.



On suit les aventures de Coco, une non-sorcière devenue apprentie , et au fur et mesure on apprend plus ou moins avec elle, au côté des autres personnages dans une ambiance aussi chaleureuse que ces belles pages.



Une lecture envoûtante qui donne envie d'en savoir plus, où l'intrigue et les thématiques sont bien développées, tout en maintenant un certain mystère.



L'atelier des Sorciers est une pépite à lire et à découvrir, son édition grimoire ou normal vous fera découvrir une aventure immersive dans un univers très enchanteur aux dessins onirique.