Alors que Dreamworks avait annoncé un petit teaser pour une énième suite de Shreks, Joel Crawford et Januel Mercado, les deux co-réalisateurs du Chat Potté 2 : La Dernière Quête réaliseront le très mystérieux "Forgotten Island" prévu le 25 septembre 2026 au États-Unis. Ce nouveau long métrage est décrit comme “une grande comédie d’aventure festive qui transporte les protagonistes sur une île magique oubliée depuis très longtemps, ancrée dans la mythologie des Philippines.”

A l'occasion de la Star Wars Celebration Japan, Dave Filoni annonce la nouvelle série animée : Dark Maul Shadow Lord qui est prévu en 2026 sur Disney +. Un premier synopsis à été dévoilé, plus d'info prochainement.

Les éditions Kana ont annoncée une nouvelle création originale française : ODR de Maxime Truc (scénario) et de Locass (dessin). Prévu en seulement deux tomes qui sortiront prochainement en octobre.

Nouveau trailer pour l'anime Dekin no Mogura qui débutera le 7 juillet prochain.

Une première affiche et un premier trailer pour la suite du film d'animation "De l’autre côté du ciel" (Entotsu Machi no Poupelle 2) qui est prévu pour le printemps 2026 au Japon, le studio 4°C réalisera de nouveau cette suite.

Le manga Jaadugar - La légende de Fatima de Tomato Soup est adapté en anime par le studio Science Saru ( Dandadan), plus d'info prochainement.

Who likes this ?

posted the 04/19/2025 at 05:00 PM by yanssou