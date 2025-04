Réalisé par Dan Trachtenberg, qui tient les rênes de la franchise Predator depuis Prey (2022), Killer of Killers est une anthologie qui suit trois des plus guerriers : un Viking guidant son jeune fils dans une quête sanglante de vengeance, un ninja du Japon féodal qui se retourne contre son frère dans une bataille brutale pour la succession, et un pilote de la Seconde Guerre mondiale qui s'envole pour enquêter sur une menace d'un autre monde. Si tous ces guerriers sont des tueurs à part entière, ils ne sont que des proies pour leur nouvel adversaire - le tueur ultime des tueurs.



Josh Wassung, de la société d'animation The Third Floor, est coréalisateur du projet. Micho Robert Rutare a écrit le scénario à partir d'une histoire conçue avec Trachtenberg, basée sur des personnages créés par Jim Thomas & John Thomas. John Davis, Trachtenberg, Marc Toberoff et Ben Rosenblatt ont produit le film, tandis que Lawrence Gordon, James E. Thomas, John C. Thomas et Stefan Grube en ont été les producteurs exécutifs.



Le film d'animation sortira le 6 juin sur la plate-forme Hulu et Disney +