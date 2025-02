Taiki Inomata est un membre de l'équipe masculine de badminton de l'école Eimei. Il est amoureux d'une fille de l'équipe de basketball, Chinatsu Kano, aux côtés de qui, il s'entraîne tous les matins dans le gymnase. Cependant, sa relation avec Chinatsu prendra un tournant lors d'un jour de printemps.

Je ne suis pas un fan des histoires de romance, ce n’est pas un genre qui m’intéresse vraiment, et après avoir découvert l’animé, j’ai été surpris par les thèmes abordés et je me suis fait convaincre par cette ambiance joyeuse très fell good. L'histoire, alliant sport et romance, est très plaisante à suivre, avec des personnages très attachants. .Blue Box n'innove pas sur le plan de l'originalité, et la romance, bien qu'elle soit agréable, reste très classique, mais mignonne, avec un groupe de protagonistes qui se motivent les uns les autres et se tirent vers le haut, incitant chacun à progresser et à s'améliorer. La persévérance, la détermination, l’amitié et la compétition sont au cœur du récit renforçant davantage le développement des personnages. Le coup de crayon est plutôt appréciable avec un vrai travail sur les visages et les mimiques.



L'animé a bien compris l'esprit de cette ambiance, en intégrant une ost et des teintes qui correspondent parfaitement à l'œuvre., le budget n’est pas toujours aussi conséquent sur certains épisodes, mais bon ça se regarde quand même.



En résumé, Blue Box est une belle découverte, que ce soit en animé ou en manga, il réussit à être très performant dans ce qu'il offre.