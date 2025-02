Hell’s Paradise est un Shōnen remarquable, comptant seulement 13 tomes, qui se révèle être une série très bien élaborée, bien que brève, mais incroyablement percutante. L’auteur Yuji Kaku ne se contente pas de créer de superbes dessins, son intrigue est habilement construite et captive le lecteur dans chaque volume. En outre, Hell’s Paradise présente une belle mise en page, des chorégraphies de combat raffinées et une panoplie de personnages très bien construits. Ce manga adopte une approche simple, mais d'une grande efficacité. Il propose une lecture ni trop longue ni trop courte, se concluant de manière assez satisfaisante.



En ce qui concerne l'adaptation animée produite par le studio Mappa, cette première saison ne parvient pas à satisfaire pleinement les attentes, étant sortie quelques mois avant la diffusion de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, son animation est plutôt décevante , et même si le début était assez encourageant, les derniers épisodes ont parfois donné l'impression d'être bâclés. En espérant une meilleur saison 2 qui adaptera le reste du manga.