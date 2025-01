Intitulé « Héros de la Justice », ce premier DLC met à disposition 11 nouveaux personnages tirés du film Dragon Ball Super : Super Hero, accompagné d'une nouvelle apparence pour Piccolo et de 3 combats personnalisées. Il sera accessible le 24 janvier prochain, avec un accès anticipé de 72 heures pour les détenteurs du Season Pass, dès le 21 janvier à minuit.

Like

Who likes this ?

posted the 01/17/2025 at 03:44 PM by yanssou