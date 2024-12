Découvrez les secrets d’Arcane, la série qui a marqué les fans du monde entier ! Pascal Charrue, cofondateur du studio Fortiche et creative director, se confie sur la création de la saison 2. Au programme : des scènes marquantes comme l’épisode 207, une collaboration musicale avec Stromae et Pomme pour le titre ""Ma meilleure ennemie"", et des anecdotes inédites (spoiler : une histoire de coup de fil surprenant...

Entrez dans les coulisses d’une production hors norme, où chaque détail compte. Une équipe encore plus performante, des séquences uniques et une véritable implication émotionnelle… Plongez dans l’univers d’Arcane avec ce reportage exclusif.

PS : L'artbook de la série est magnifique !!