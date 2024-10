À l’occasion de la sortie du blu-ray de Wakfu Saison 4, découvrez le making-of de l’animé ! Les métiers de l’animation vous révèlent les coulisses de fabrication de la série et les anecdotes de la production. Comment dessine-t-on un personnage ? En quoi consiste un script ? Ou encore, quelles sont les techniques utilisées pour animer la bataille contre les Nécromes ? Cette dernière saison n’aura plus de secret pour vous !

posted the 10/29/2024 at 04:30 PM by yanssou