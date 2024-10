Le Light Novel Blade & Bastard de Kumo Kagyuu est adapté en anime , plus d’info prochainement.

Glénat dévoile deux coffrets pour cette fin d’année , l’un que vous voyez juste au dessus concerne l’intégral du Seinen « Terrarium » au prix de 31,60€ et l’autre juste en dessous concerne une starter box qui contient les 5 premiers tomes de « Sakamoto Days » au prix de 35€. Tout deux seront disponible dès le 13 novembre en librairie.

Le film Solo Leveling -ReAwakening qui est un résumé de la première saison sera projeté les 7 et 8 décembre en France , ce film sera accompagné d’une avant première pour y découvrir les deux premiers épisodes de la saison 2 avant sa diffusion en janvier prochain.

La saison 2 des carnets de l’apothicaire s’offre un premier trailer pour une diffusion qui commencera le 10 janvier 2025 , et qui s’étendra jusqu’à juin pour un total de 24 épisodes.

posted the 10/26/2024 at 04:45 PM by yanssou