Le fabricant Tsume Art dévoile la première saison de la « Movie Collection » qui est dédié aux personnages des films Dragon Ball Z et Dragon Ball Super.Gohan du futur en Super Saiyan est la première à être dévoilé , la statue est reproduit à l’échelle 1/4, et mesure pas moins de 54cm de hauteur. Prévue pour le premier trimestre 2025 , il faut compter environ 665€ hors taxe pour l’acquérir.

posted the 10/08/2024 at 08:01 PM by yanssou