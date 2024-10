Moyenne 3/5

A quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux.

INT-12 ansLady Gaga et Joaquin Phoenix, deux archanges dans l’univers de DC et dans une subversion de la figure du vilain en amoureux rayonnant, dans la comédie musicale la plus dingue de l’année.À l’arrivée, c’est beau, grand, musical, sombre, violent, émouvant et romantique à la fois : du grand art.Le lecteur aura compris que ce très étrange film a les défauts de ses qualités : déstructuré et sans ancrage, ne trouvant jamais tout à fait son souffle ni son élan, tantôt horripilant tantôt fascinant, ce collage surchargé parvient à être aussi aberrant et dément que son personnage.La force du film, comme sa faiblesse, réside finalement dans sa richesse, et dans la capacité du spectateur à y piocher ce qu’il souhaite, eu égard à sa propre moralité.Abouti… et déroutant.Dans ce deuxième volet bien barré des aventures du sociopathe écorché vif, le réalisateur Todd Phillips orchestre la rencontre explosive et musicale entre deux suppôts de l’enfer.Todd Phillips déconstruit son personnage - tout autant que son Joker - avec cette suite musicale et radicale, tout sauf superflue.Joker : Folie à deux a trois fois plus de moyens pour ne rien raconter de plus, mais avec un emballage chic et toc de comédie musicale. Résultat : un film qui semble constamment courir après son sujet, sans jamais le trouver.Et le charme opère, même si la chanteuse s'est efforcée de ne pas être toujours très juste, pour être raccord avec son comparse. Mais les scènes de procès prennent beaucoup de place, trop sans doute, et elles s'enchaînent après une mise en place de l'intrigue déjà un peu longue.Belle idée que de prendre le contre-pied du premier, hommage aux thrillers urbains des 1970’s et parabole post-Trump, à travers un huis clos carcéral et judiciaire, quasi introspectif, dont on ne s’échappe que par le biais de séquences chantées, reprises de standards jazz-pop des 1960’s, fantasmées par les deux tourtereaux. Hélas, la romance pénitentiaire redonde (2h19 !) et les apartés musicaux, qui circonscrivent l’aliénation de Fleck, manquent de folie.Du premier film, Todd Phillips semble prendre le contre-pied en dézinguant à tout va l’icône politique créée, malgré lui, par ceux qui voulaient lui donner du sens. Que les fans se consolent : il leur reste Joaquin Phoenix, qui à lui seul vaut le déplacement.Après le hit de 2019, Todd Phillips se détourne avec audace et intelligence des attentes pour livrer un film musical incandescent, mû par une volonté profonde de résister aux injonctions hollywoodiennes.Une suite rythmée, qui mêle mélo, récit de procès et comédie musicale.Film de procès, comédie musicale, critique de la société du spectacle… Le film finit par s'enliser dans ses ambitions louables.On dirait la version carcérale et cafardeuse de La La land, les compositions de Justin Hurwitz et l'allant de Damien Chazelle en moins. Au passage, la vision de la maladie mentale est au-delà de la caricature.Malgré la présence de Lady Gaga, cette pénible suite musicale du nihiliste « Joker » nous fait davantage broyer du noir que voir la vie en rose.A deux doigts du saccage, Joker : Folie à deux est un petit film malade qui en dit long sur le trouble qui ronge Hollywood et qui pousse à tirer sur la corde, encore et encore, même quand elle est attachée à une potence.Un cas d'école de ratage à quasiment tous les étages.Cette suite de Joker, sous forme de musical dépressif, est tellement morne et inefficace qu’elle ressemble presque à un sabordage en règle de la part de Todd Phillips et Joaquin Phoenix.