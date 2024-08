Date de sortie : Juillet 2025

Réalisé par Gareth Edwards : The Creator / Rogue One : A Star Wars Story / Godzilla / Monsters.Scénario de David Koepp : L'Impasse / Snake Eyes / Hypnose / Panic Room / Spider-Manet surtout le co-scénariste de Jurassic Park et scénariste de Le Monde perdu : Jurassic Park.Avec : Scarlett Johansson / Mahershala Ali / Jonathan BaileySynopsis : Cinq ans après les événements de Jurassic World Dominion, l'écologie de la planète s'est révélée largement inhospitalière pour les dinosaures. Ceux qui restent vivent dans des environnements équatoriaux isolés dont le climat ressemble à celui dans lequel ils prospéraient autrefois. Les trois créatures les plus colossales de cette biosphère tropicale détiennent la clé d'un médicament qui sauvera miraculeusement la vie de l'humanité.